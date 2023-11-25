Jennie裸色裝窈窕曲線畢露　手護胸、踩高跟小心翼翼

▲Jennie身穿裸色Alex Perry出席南韓版W雜誌舉辦的乳癌防治活動。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie才剛結束英國國宴與英王授獎行程，返韓旋即投入工作，昨已現身南韓版W雜誌舉辦的乳癌防治慈善活動，有別於參加英國王室活動的典雅優雅造型，昨回到時髦又有點大膽的裝扮，選穿澳洲禮服品牌Alex Perry抹胸裸色裙裝搭配同色系長手套，盡顯窈窕曲線。





▲Jennie下台後以手護胸。（圖／CFP）

Jennie昨穿裸色Alex Perry裙裝配上Amian Muaddi尖頭厚底高跟鞋，由於服裝貼身且鞋跟極高，她走起路來小心翼翼，下台也以手護胸，似乎深怕走光出糗，不過面對鏡頭她仍展現專業，不時甜笑也手比愛心，讓粉絲都融化了，大讚女神好美。





▲南韓影后金瑞亨身穿Alex Perry黑色禮服出席青龍獎。（圖／CFP）

不只Jennie愛穿Alex Perry禮服，昨南韓青龍獎紅毯上，也有多位女星選穿此品牌，影后金瑞亨即穿著胸前交叉細帶的心形領黑禮服登場，配上皮靴子又美又帥。Alex Perry由澳洲設計師Alexandros Pertsindis於1992年一手創立，1998年首度發表成衣系列，主打風格摩登盡顯女性魅力的晚禮服，深受國際巨星與貴婦名媛喜愛。