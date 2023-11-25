金馬60紅毯總覽／男神妻夫木聰黑白配帥翻！張震穿GUCCI格紋西裝噴發魅力

記者鮑璿安／台北報導

第 60 屆金馬獎頒獎典禮在今晚（25日）於國父紀念館登場，由曹佑寧、楊千霈擔任星光大道主持人，包括入圍最佳男主角的「五帥」吳慷仁、許光漢、林柏宏、王柏傑、阮經天將步上星光大道，焦點還有新科坎城影帝役所廣司（Koji Yakusho）、妻夫木聰特別來台共襄盛舉，《ET FASHION》本篇將不斷更新今年男星們的精彩紅毯造型，一次整理出所有亮點。

役所廣司（Koji Yakusho）

▲頒獎嘉賓役所廣司。（圖／記者李毓康攝）

新科坎城影帝役所廣司（Koji Yakusho）首次訪台擔任金馬電影大師課講師及頒獎人，他身穿黑西服和領結相襯，役所廣司在受訪時表示，一個好演員需要具備的特質是受到夥伴的喜愛，「能夠跟電影人交流，讓我覺得身為演員太美好了」。

妻夫木聰

▲頒獎嘉賓妻夫木聰。（圖／記者李毓康攝）

日本影帝妻夫木聰同樣受邀擔任金馬電影大師課講師及頒獎人，今晚以標誌性的黑白西服打造充滿正式感的造型，他也特別提到，雖然自己在日本出生，但是台灣對他而言好像第二故鄉，接下來也想挑戰具有戲劇性、傳遞深刻情感的作品。

阮經天

▲第60屆金馬獎星光大道，《周處除三害》阮經天。（圖／記者李毓康攝）

阮經天以《周處除三害》入圍本屆最佳男主角，終於等到他穿著GIVENCHY 限量高訂羊毛正裝登場，同樣是深色造型卻相當有層次感，獨特的光澤感絲瓜領細節，以硬挺剪裁流露緊實體態，超有魅力。

傅孟柏

▲《本日公休》傅孟柏。（圖／記者李毓康攝）

傅孟柏以電影《本日公休》角逐本屆最佳男配角，他為此訂做黑白色系燕尾服作為主要的紅毯造型。

張震

▲頒獎嘉賓張震。（圖／記者李毓康攝）

影帝張震終於亮相金馬紅毯，以GUCCI最新 2024春夏新款馬銜鍊格紋西裝帥氣亮相，靈活的領結元素成功彰顯出造型獨特性，寬版修身線條搭配流暢剪裁輪廓，輕而易舉展現影帝率性的魅力。

春風（洪瑜鴻）

▲春風 （洪瑜鴻）。（圖／記者林敬旻攝）

「玖壹壹」成員春風（洪瑜鴻）演出電影《請問，還有哪裡需要加強》入圍金馬60最佳新演員獎，首次踏上金馬紅毯的他以Versace 2023FW 黑色羊毛雙排扣西裝套裝加持，佩戴價值超過4百萬的Piaget Altiplano系列18K白金超薄陀飛輪鑽石腕錶，增添得獎氣勢。

柯震東

▲柯震東。（圖／記者林敬旻攝）

擔任頒獎人的柯震東帥度同樣過人，離開千篇一律的黑白西裝，以BOSS 千鳥格紋劍領外套，巧妙呼應寬版長褲，內搭格紋印花襯衫相當有巧思，為紅毯注入一股活潑的態度。

北野武

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓北野武。（圖／記者林敬旻攝）

日本傳奇導演、威尼斯金獅獎得主北野武特別來台，受邀擔任本屆金馬獎重量級頒獎人，他穿上深藍色西裝散發超強氣場，並表示這次來到歷史性的金馬獎非常光榮。

劉俊謙

▲劉俊謙。（圖／記者李毓康攝）

劉俊謙以頒獎者身分亮相紅毯，他選擇了今晚少有的白色西裝與黑色領帶組合，加上高顏值相襯果然脫穎而出，散發迷人可愛的氣質。

許光漢、林柏宏

▲第60屆金馬獎星光大道，《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢、林柏宏。（圖／記者林敬旻攝）

雙帥終於合體，本次以《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍最佳男主角許光漢，今晚穿著Tom Ford黑色絨面西裝外套，全黑造型非常符合他一貫簡約的著裝風格，微微露出胸前線條，看點還在於配戴Tiffany & Co.全球首次亮相石上鳥高級珠寶系列回眸鳥胸針，正面站立的小鳥以回眸姿態優雅地停駐在主石逾22克拉鑽石上，散發極致光芒，並以Christian Louboutn Rosalio ST黑色漆皮短靴呼應。

▲許光漢穿著Tom Ford黑色絨面西裝外套。（圖／記者林敬旻攝）

▲林柏宏以Dior晚宴服比帥。（圖／記者林敬旻攝）

同樣以《鬼家人》搶影帝的林柏宏，戰袍來自創意總監Kim Jones所操刀的Dior晚宴服，採黑色紋理Grain de Poudre初剪羊毛製作，單排扣的外套以其翻領與緞面鈕扣為特色，看起來優雅不失摩登感。此外，他佩戴價值約6千5百萬的Tiffany & Co.石上鳥高級珠寶系列經典胸針作品，鑲嵌主石逾18克拉濃彩黃鑽傳遞奢華感受。

劉冠廷

▲劉冠廷。（圖／記者林敬旻攝）

擔任此次金馬獎頒獎嘉賓的劉冠廷，身穿黑色系質感西裝，極簡剪裁不多不少迎合他的體態，帥氣步上紅毯。

王碩瀚

▲王碩瀚。（圖／記者林敬旻攝）

王碩瀚身穿BOSS 2023秋冬系列黑色金絲雙排扣禮服外套，正式之間流露一絲變化性。

王柏傑

▲《疫起》王柏傑。（圖／記者林敬旻攝）

王柏傑以電影《疫起》入圍最佳男主角獎，今晚他的紅毯造型來勢洶洶，以BOSS 2023秋冬系列黑色絲緞晚宴西裝開出深V，非常吸引視線。

范少勳

▲范少勳。（圖／記者李毓康攝）

范少勳同樣選擇經典的黑白配西裝，俐落剪裁遊走寬肩，佩戴上PIAGETAltiplano 系列18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪腕錶，頗有男神風範。

朱軒洋





▲朱軒洋穿SAINT LAURENT 2023秋冬男裝。（圖／記者李毓康攝）

朱軒洋身穿SAINT LAURENT 2023秋冬男裝，立體蝴蝶結元素裝點胸前，成功展現亦柔亦剛的態度，搭配上價值百萬的PIAGET Polo系列18K玫瑰金孔雀綠自動腕錶，走上紅毯帥度逼人。

吳慷仁

▲《富都青年》吳慷仁。（圖／記者林敬旻攝）

吳慷仁以《富都青年》入圍本屆最佳男主角，他今晚選擇Ralph Lauren標誌性的西裝，經典的黑白配非常襯他的成熟風範，梳起油頭架勢非凡。

陳澤耀

▲《富都青年》陳澤耀選擇BOSS深藍拼色絲緞雙排扣禮服外套。（圖／記者林敬旻攝）

以《富都青年》入圍最佳男配角獎的陳澤耀，選擇BOSS深藍拼色絲緞雙排扣禮服外套搭配同色褲裝，創造紳士般的氣息讓人眼前一亮。

曹佑寧、楊千霈





▲第60屆金馬獎星光大道主持人曹佑寧（左）、楊千霈。（圖／記者林敬旻攝）





▲曹佑寧穿著EMPORIO ARMANI無領的絲絨西裝非常有紳士感。（圖／記者林敬旻攝）



星光大道主持人曹佑寧、楊千霈開場步上紅毯，曹佑寧以俐落的平頭造型襯托EMPORIO ARMANI絲絨酒紅色西裝，是以往紅毯上較少出現的色系，戴約75萬元Boucheron珠寶營造男神氣場。楊千霈則穿上LinLi Boutique 為她量身訂製的星空漸層藍水鑽晚禮服，仙氣十足。