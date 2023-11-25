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金馬60紅毯總覽／69歲林青霞臉蛋發光根本沒老！滿島光蕾絲黑裙超可愛

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記者李薇／台北報導　圖／攝影中心

第60屆金馬獎25日晚間登場於國父紀念館登場，紅毯眾星雲集，不僅有台灣藝人，也有很多國外巨星登場，包含「影后」滿島光、「台灣第一名模」林志玲、林青霞等都會現身，《ET FASHION》本篇將不斷更新眾女星們精彩的紅毯造型，快來看看到底有哪些藝人登上紅毯，展現絕美的時尚風格。

＃林青霞

以終身成就獎特地來到台灣的林青霞真的是永遠的「東方不敗」，已經69歲的她這次走上金馬紅毯完全氣色超級完美，臉蛋不僅散發細緻光芒，整個人都很有自信，白色襯衫搭配黑色閃亮的罩衫，搭配自己收藏的卡地亞珠寶，展現出永遠不敗的地位。

＃滿島光

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓滿島光。（圖／記者李毓康攝）

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓滿島光。（圖／記者李毓康攝）

以《初戀》再次爆紅的日本演員滿島光擅長以繽紛的穿搭展現出時髦感，這次登上紅毯穿了一套16萬5000元的Dior 2024 Cruise早春度假系列刺繡禮服，超可愛的蕾絲圖騰領子展現出少女的活潑氛圍，青春活力滿點。

＃謝盈萱

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓謝盈萱。（圖／記者李毓康攝）

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓謝盈萱。（圖／記者李毓康攝）

「金馬影后」謝盈萱這次以頒獎嘉賓的身份出席金馬60頒獎典禮，選穿了一件SAFIYAA黑色長袖魚尾設計的禮服，在腰間展現出挖空的設計，展現出完美的好身材，腳穿紅底鞋CHRISTIAN LOUBOUTIN展現自信態度，選搭TIFFANY & Co.的珠寶，散發熠熠星光。

＃陸小芬

陸小芬。（圖／攝影中心）

▲第60屆金馬獎星光大道，《本日公休》陸小芬。（圖／記者李毓康攝）

息影20多年再度復出的陸小芬憑藉《本日公休》入圍金馬60最佳女主角，她挑選一件寶藍色斜肩禮服在胸口製作出細密皺褶，脖子上配戴Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue珠寶，光是項鍊就要價1億，運用18K白金鑲嵌主石逾10克拉藍色銅鋰碧璽與鑽石，搭配戒指與手鍊總價超過1.5億。

＃邵雨薇

▲第60屆金馬獎星光大道，《八戒》邵雨薇。（圖／記者李毓康攝）

▲第60屆金馬獎星光大道，《八戒》邵雨薇。（圖／記者李毓康攝）

不走黑白經典路線，甜美演員邵雨薇登上紅毯挑選了一件黃色緞面的斜肩禮服登上紅毯，意外襯托出白皙的膚色，削肩設計搭配腰間的三角剪裁露出腰間曲線，也展現滿滿女人味，佩戴寶格麗Serpenti手環與耳環，總價值近750萬元。

＃陳意涵

▲陳意涵。（圖／攝影中心

▲第60屆金馬獎星光大道，《小曉》陳意涵。（圖／記者李毓康攝）

憑《小曉》角逐最佳女配角的陳意涵在紅毯上的穿搭選了一套黑色長袖禮服，底下搭配黑色皮褲與厚底靴，全身幾乎包緊緊，身上搭配寶格麗超級經典的Serpenti珠寶系列，總價值近新台幣1700萬元，頭髮中分綁出馬尾造型，看起來頗有謠歌手的感覺。

＃桂綸鎂

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓桂綸鎂。（圖／記者林敬旻攝）

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓桂綸鎂。（圖／記者林敬旻攝）

在金馬獎拿下影后的桂綸鎂這次以頒獎嘉賓的身份出席紅毯，只見她身穿香奈兒2023/24秋冬高級訂製服系列，黑色長袖刺繡上衣與斜紋軟呢亮片長裙，展現出奢華細緻的質感，搭配總價超過600萬的N°5 DROP耳環與戒指，散發閃亮光采。

＃萬芳

▲萬芳。（圖／攝影中心）

▲第60屆金馬獎星光大道，《五月雪》張吉安、萬芳。（圖／記者林敬旻攝）

入圍「最佳女配角」的萬芳登上紅毯選穿了一件白色珠飾質感的禮服，價值18萬8000的林莉ROYAL Highness Jasmine高級訂製服，搭配BUCCELLATI總價68萬的耳環與戒指，展現出華麗風格。

＃林志玲

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓林志玲。（圖／記者林敬旻攝）

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓林志玲。（圖／記者林敬旻攝）

「台灣第一名模」林志玲這次以頒獎人身份登上紅毯，已經當媽媽的她身材超姣好，以VALENTINO LE CLUB COUTURE 2023年春夏高級訂製系列禮服，金色蕾絲質感的設計，窄版裙襬的設計襯托出緊緻曲線，搭配優雅的TASAKI Atelier系列Aurora珍珠耳環和珍珠戒指，美出新天際。

＃陳淑芳

▲陳淑芳。（圖／攝影中心）

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓陳淑芳。（圖／記者李毓康攝）

「國民阿嬤」陳淑芳拿下第57屆金馬獎最佳女主角，演技實力備受肯定，這次走上紅毯挑選一套灰藍色的中式旗袍感設計禮服，優雅的漸層搭配刺繡花朵與盤扣，穿出成熟女性優雅大方的感覺。

＃楊貴媚

▲楊貴媚。（圖／攝影中心）

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓陳淑芳、楊貴媚、范少勳、朱軒洋。（圖／記者李毓康攝）

雙金影后楊貴媚這次登上紅毯穿上衣一套黑色緞面的禮服，在領口使用閃串鑽展現出精緻大氣的感覺，身上運用PIAGET Limelight Gala系列18K白金宮廷式雕刻飾紋彩色寶石腕錶，搭配Treasures系列18K白金紅寶石鑽石耳環、Rose系列18K白金鑽石戒指，搭配出極致奢華。

＃楊千霈

▲金馬獎。（圖／攝影中心）

▲第60屆金馬獎星光大道，星光大道主持人楊千霈。（圖／記者林敬旻攝）

主持14年金馬獎的楊千霈在今年選穿台灣品牌LinLi Boutique特別手工訂製的星空漸層藍水鑽晚禮服，深藍色的削肩設計搭配閃鑽設計綁帶，底下銀白色漸層閃耀紅毯，在胸口若隱若現的透紗小露性感，配戴總價逾600萬卡地亞頂級美洲豹珠寶，展現主持人的大氣。

關鍵字：

金馬60, 楊千霈, 金馬獎, 紅毯

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