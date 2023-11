金馬60紅毯總覽／69歲林青霞臉蛋發光根本沒老！滿島光蕾絲黑裙超可愛

記者李薇/台北報導 圖/攝影中心

第60屆金馬獎25日晚間登場於國父紀念館登場,紅毯眾星雲集,不僅有台灣藝人,也有很多國外巨星登場,包含「影后」滿島光、「台灣第一名模」林志玲、林青霞等都會現身,《ET FASHION》本篇將不斷更新眾女星們精彩的紅毯造型,快來看看到底有哪些藝人登上紅毯,展現絕美的時尚風格。

#林青霞

以終身成就獎特地來到台灣的林青霞真的是永遠的「東方不敗」,已經69歲的她這次走上金馬紅毯完全氣色超級完美,臉蛋不僅散發細緻光芒,整個人都很有自信,白色襯衫搭配黑色閃亮的罩衫,搭配自己收藏的卡地亞珠寶,展現出永遠不敗的地位。

#滿島光

以《初戀》再次爆紅的日本演員滿島光擅長以繽紛的穿搭展現出時髦感,這次登上紅毯穿了一套16萬5000元的Dior 2024 Cruise早春度假系列刺繡禮服,超可愛的蕾絲圖騰領子展現出少女的活潑氛圍,青春活力滿點。

#謝盈萱

「金馬影后」謝盈萱這次以頒獎嘉賓的身份出席金馬60頒獎典禮,選穿了一件SAFIYAA黑色長袖魚尾設計的禮服,在腰間展現出挖空的設計,展現出完美的好身材,腳穿紅底鞋CHRISTIAN LOUBOUTIN展現自信態度,選搭TIFFANY & Co.的珠寶,散發熠熠星光。

#陸小芬

息影20多年再度復出的陸小芬憑藉《本日公休》入圍金馬60最佳女主角,她挑選一件寶藍色斜肩禮服在胸口製作出細密皺褶,脖子上配戴Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue珠寶,光是項鍊就要價1億,運用18K白金鑲嵌主石逾10克拉藍色銅鋰碧璽與鑽石,搭配戒指與手鍊總價超過1.5億。

#邵雨薇

不走黑白經典路線,甜美演員邵雨薇登上紅毯挑選了一件黃色緞面的斜肩禮服登上紅毯,意外襯托出白皙的膚色,削肩設計搭配腰間的三角剪裁露出腰間曲線,也展現滿滿女人味,佩戴寶格麗Serpenti手環與耳環,總價值近750萬元。

#陳意涵

憑《小曉》角逐最佳女配角的陳意涵在紅毯上的穿搭選了一套黑色長袖禮服,底下搭配黑色皮褲與厚底靴,全身幾乎包緊緊,身上搭配寶格麗超級經典的Serpenti珠寶系列,總價值近新台幣1700萬元,頭髮中分綁出馬尾造型,看起來頗有謠歌手的感覺。

#桂綸鎂

在金馬獎拿下影后的桂綸鎂這次以頒獎嘉賓的身份出席紅毯,只見她身穿香奈兒2023/24秋冬高級訂製服系列,黑色長袖刺繡上衣與斜紋軟呢亮片長裙,展現出奢華細緻的質感,搭配總價超過600萬的N°5 DROP耳環與戒指,散發閃亮光采。

#萬芳

入圍「最佳女配角」的萬芳登上紅毯選穿了一件白色珠飾質感的禮服,價值18萬8000的林莉ROYAL Highness Jasmine高級訂製服,搭配BUCCELLATI總價68萬的耳環與戒指,展現出華麗風格。

#林志玲

「台灣第一名模」林志玲這次以頒獎人身份登上紅毯,已經當媽媽的她身材超姣好,以VALENTINO LE CLUB COUTURE 2023年春夏高級訂製系列禮服,金色蕾絲質感的設計,窄版裙襬的設計襯托出緊緻曲線,搭配優雅的TASAKI Atelier系列Aurora珍珠耳環和珍珠戒指,美出新天際。

#陳淑芳

「國民阿嬤」陳淑芳拿下第57屆金馬獎最佳女主角,演技實力備受肯定,這次走上紅毯挑選一套灰藍色的中式旗袍感設計禮服,優雅的漸層搭配刺繡花朵與盤扣,穿出成熟女性優雅大方的感覺。

#楊貴媚

雙金影后楊貴媚這次登上紅毯穿上衣一套黑色緞面的禮服,在領口使用閃串鑽展現出精緻大氣的感覺,身上運用PIAGET Limelight Gala系列18K白金宮廷式雕刻飾紋彩色寶石腕錶,搭配Treasures系列18K白金紅寶石鑽石耳環、Rose系列18K白金鑽石戒指,搭配出極致奢華。

#楊千霈

主持14年金馬獎的楊千霈在今年選穿台灣品牌LinLi Boutique特別手工訂製的星空漸層藍水鑽晚禮服,深藍色的削肩設計搭配閃鑽設計綁帶,底下銀白色漸層閃耀紅毯,在胸口若隱若現的透紗小露性感,配戴總價逾600萬卡地亞頂級美洲豹珠寶,展現主持人的大氣。