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金馬時尚／最貴氣明星是許光漢！　2億首曝光Tiffany鑽石鳥飛上身

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▲▼ 金馬獎男星珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲許光漢成為本屆金馬獎最貴氣明星，戴著總價超過2億元的Tiffany & Co.珠寶登場。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第60屆金馬獎最貴氣的明星不是女明星，而是由人氣紅不讓、角逐最佳男主角的許光漢奪得最貴氣頭銜，戴上要價約2億元的Tiffany & Co.主石為22克拉鑽石的回眸鳥胸針放閃，同樣以《關於我和鬼變成家人的那件事》爭影帝寶座的林柏宏，也別上約6500萬元Tiffany石上鳥黃鑽胸針，兩人在戲裡戲外都配成對，超帥！

▲▼ 金馬獎男星珠寶 。（圖／公關照）

▲許光漢別著全球首次亮相的Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥高級珠寶系列回眸鳥胸針，約2億元。（圖／Tiffany提供）

許光漢曾出席Tiffany於大陸舉辦的高級珠寶展，備受品牌寵愛，特別調來全球唯一也首度曝光的石上鳥高級珠寶系列回眸鳥胸針讓他戴上，正面站立的小鳥以回眸姿態停駐在DIF等級的22克拉鑽石上，要價約2億元；林柏宏所別的Tiffany石上鳥胸針也價值驚人，鳥兒站在超過18克拉濃彩黃鑽上彷彿將展翼高飛，他同時亮出合作無間的浪琴表（Longines），展現紳士風範。

▲▼ 金馬獎男星珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲林柏宏別上Tiffany石上鳥黃鑽胸針，同時亮出浪琴表。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金馬獎男星珠寶 。（圖／公關照）

▲林柏宏搭配的Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥高級珠寶系列胸針，主石是逾18克拉濃彩黃鑽，約650,000,000元。

胸針是男星們紅毯上的吸睛利器，競逐金馬獎影帝寶座的王柏傑戴上卡地亞（Cartier）Panthère de Cartier 美洲豹胸針，裝飾性強烈，更具話題性是他戴著女友謝欣穎在他奪得北影最佳男主角時，送他愛的禮物—卡地亞Santos腕錶，希望能帶來好運一舉拿下金馬獎。

▲▼ 金馬獎男星珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲王柏傑戴著女友謝欣穎送的卡地亞Santos腕錶、別上美洲豹胸針。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金馬獎男星珠寶 。（圖／公關照）

 

▲王柏傑佩戴的卡地亞Panthère de Cartier 美洲豹胸針，5,250,000元。

名錶也是男星們最愛的配件，全場最奢華的錶款為頒獎人范少勳手腕上的伯爵（PIAGET）18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪腕錶，複雜功能錶配上全鑽面盤，約12,200,000元；入圍最佳男配角的春風也戴伯爵錶亮相，選戴約4,860,000元Altiplano系列18K白金超薄陀飛輪鑽石腕錶吸睛。

▲▼ 金馬獎男星珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲范少勳戴上千萬元的伯爵鑲鑽陀飛輪錶登紅毯。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金馬獎男星珠寶 。（圖／公關照）

▲伯爵Altiplano系列18K白金祖母綠鑽石超薄陀飛輪腕錶，約12,200,000元。（圖／伯爵提供）

▲▼ 金馬獎男星珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲春風戴伯爵Possession項鍊與陀飛輪鑽錶。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金馬獎男星珠寶 。（圖／公關照）

▲春風戴的伯爵Altiplano系列18K白金超薄陀飛輪鑽石腕錶，約4,860,000元。

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關鍵字：

金馬60, 金馬獎, 林柏宏, 許光漢, 春風, 王柏傑, 范少勳, Tiffany, PIAGET, 伯爵, Cartier, 卡地亞

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