金馬時尚／林青霞鑽石鍊長到大腿好時髦　珠寶自己的超威

▲林青霞黑白穿搭配上多層次鑽石項鍊,美麗毫不費力。(圖/攝影中心攝)

記者陳雅韻/台北報導

第60屆金馬獎紅毯上,包括角逐影后寶座的陸小芬、余香凝,以及擔任頒獎人的李心潔、謝盈萱,都戴上億元的珠寶閃耀登場,不過最驚人的仍是影壇「東方不敗」林青霞,壓軸登場的她一襲白色襯衫式緞面長禮服外罩黑色亮片長衫並繫上黑色亮片腰帶,疊搭自己珍藏的鑽石頸鍊與長至腿部的三層鑽石項鍊,一派瀟灑且不失優雅,美麗毫不費力。





▲林青霞戴巨鑽耳環、鑽石頸鍊,以及三個層次的長鍊,非常時髦。(圖/攝影中心攝)

一般女星出席公開活動,珠寶多由品牌贊助,但身家非凡的林青霞,在人生重要時刻總有意義非凡的珍藏珠寶相伴,例如結婚時戴著卡地亞(Cartier)珍珠項鍊出嫁、60歲生日戴著古董冠冕慶生,而此次出席金馬獎的珠寶行頭也是她多年的收藏,包括巨鑽耳環、鑽石頸鍊與層次長項鍊,她同時搭配鑽石手環與戒指,展現巨星風範。





▲角逐金馬影后寶座的陸小芬,禮服色系與Tiffany珠寶完美呼應。(圖/攝影中心攝)





▲陸小芬戴的Tiffany & Co. 2023 Blue Book系列幻海秘境鉑金與18K金鑲嵌總重逾37克拉未經優化處理紫色藍寶石與鑽石項鍊,約70,000,000元。(圖/Tiffany提供)

角逐金馬獎影后寶座的陸小芬,以紅毯罕見的藍紫色禮服登場,她巧妙搭配Tiffany Blue Book幻海秘境高級珠寶系列主題為珊瑚溢彩的逾37克拉未經優化處理紫色藍寶石與鑽石項鍊、25克拉丹泉石與鑽石手環、戒指與耳環等總值逾1.5億元的珠寶,與禮服色系完美呼應;李心潔也選戴Tiffany珠寶登場,包括黃鑽與白鑽長耳環,以及價值約1億元、鑲嵌DIF等級10克拉鑽石的2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境戒指。

▲李心潔的黑色禮服與Tiffany鑽石耳環與巨鑽戒指穿搭,獲得好評。(圖/攝影中心攝)

▲李心潔佩戴Tiffany & Co.高級珠寶系列黃鑽與白鑽耳環,約6,000,000元。(圖/Tiffany提供,以下同)

▲李心潔同時戴Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue 18K白金鑲嵌主石逾10克拉鑽石戒指,約1億元。

若是禮服已夠搶眼,單戴耳環具畫龍點睛之效,今晚金馬獎最佳範例是邵雨薇與林志玲。邵雨薇大膽挑戰亮色露腰禮服,配上寶格麗(BVLGARI)Serpenti鑽石耳環相當出色;身穿Valentino金屬色澤珠繡裝出席的林志玲,選戴TASAKI Atelier系列Aurora珍珠耳環和戒指,一如以往優雅。





▲邵雨薇的亮色露腰禮服配上約750萬元寶格麗珠寶,成功吸引目標。(圖/攝影中心攝)

▲邵雨薇選搭寶格麗Serpenti系列玫瑰金鑽石耳環。





▲林志玲的Valentino禮服以夠搶眼,她選戴簡潔優雅的TASAKI珍珠耳環與戒指。(圖/攝影中心攝)





▲林志玲巧搭TASAKI Aurora珍珠耳環,504,000元。(圖/TASAKI提供)

珠寶穿搭貴在精、不在多,林映唯深諳此道,簡單俐落的黑禮服配Boucheron標誌性的Quatre系列手環與多個戒指,時髦摩登;而金馬獎史上最年輕的影后入圍者,12歲的林品彤以白色細肩禮服現身,同時搭配De Beers Jewellers蓮花主題的Enchanted Lotus系列珠寶,不超齡的穿搭,成功展露清新風格。





▲林映唯以黑色禮服搭配Boucheron Quatre系列珠寶。(圖/Boucheron提供,以下同)





▲林映唯搭配Boucheron Quatre Black手環與多個戒指,風格摩登。





▲林品彤佩戴De Beers Jewellers鑽石珠寶出席金馬獎。(圖/De Beers提供,以下同)





▲林品彤戴De Beers Enchanted Lotus 18K白金開放式鑽石手環,895,000元。