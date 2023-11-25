金馬時尚／「紅毯五帥」張震贏了許光漢奪第一！史上最激烈穿格紋西裝勝出

記者鮑璿安 ／台北報導

第 60 屆金馬獎頒獎典禮在今晚（25日）登場，稍早星光大道落幕，《ET FASHION》立刻為大家評選出本屆的「紅毯5帥」，今年競爭非常激烈，光是入圍最佳男主角獎項的「五帥」吳慷仁、許光漢、林柏宏、王柏傑、阮經天就相當夠看，而第一帥最後由影帝張震拿下，他以具有挑戰性的寬鬆格紋西裝打造超強帥度，在全場黑白配中脫穎而出格外受矚目。

紅毯第一帥 張震

▲頒獎嘉賓張震拿下本屆金馬紅毯第一帥，以GUCCI2024春夏新款馬銜鍊格紋西裝創造個人特色。（圖／記者李毓康攝）

張震今晚選擇GUCCI最新2024春夏新款馬銜鍊格紋西裝，在本次紅毯非黑即白的造型中，算是很出彩的演繹方式，既能夠展現正式典禮的隆重，又能穿出自我特色非常難得。尤其是流暢展現寬版線條，巧妙搭配領結元素，成功彰顯出造型獨特性，奪下最帥寶座實至名歸。

紅毯第二帥 許光漢

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢穿著Tom Ford黑色絨面西裝外套。（圖／記者林敬旻攝）

許光漢穿著Tom Ford黑色絨面西裝外套，雖然是全黑造型卻非常有層次感，絨面的異材質拼接多了復古紳士風範，配戴Tiffany & Co.全球首次亮相石上鳥高級珠寶系列回眸鳥胸針，以V領口露出線條，讓暗色調不再沉悶，是穩重又有氣勢的一套造型。

紅毯第三帥 林柏宏

▲林柏宏以Dior晚宴服亮相。（圖／記者林敬旻攝）

緊追紅毯第三帥的林柏宏，此次以Dior晚宴服亮相，單排扣的外套以其翻領與緞面鈕扣為特色，整體比例不多不少迎合他的緊實身材，看起來優雅不失摩登感。值得一提在髮型上也有所改動，有別於過去瀏海模樣，林柏宏罕見梳起極為正式的油頭，非常耳目一新。再加上他佩戴價值約6千5百萬的Tiffany & Co.石上鳥高級珠寶系列經典胸針作品，鑲嵌主石逾18克拉濃彩黃鑽傳遞奢華感受，整體造型都令人印象深刻。

紅毯第四帥 妻夫木聰

▲頒獎嘉賓妻夫木聰為大家演繹出很經典的紅毯造型。（圖／記者李毓康攝）

日本影帝妻夫木聰受邀擔任金馬電影大師課講師及頒獎人，今晚以標誌性的黑白西服步上紅毯，在細節中以穩重的寬領帶、白色領巾形成色系之間的相互平衡，造型簡單卻很有個人魅力，整體流露巨星氣質。

紅毯第五帥 劉俊謙

▲劉俊謙。（圖／記者李毓康攝）

參演Netflix台劇《此時此刻》受到關注的港星劉俊謙，今晚以頒獎者身分亮相金馬紅毯，他選擇了Prada白色西裝，與黑色領帶的組合，是今晚較少出現的色系，唯一美中不足是搭配方式比較簡單，服裝上缺少個人特色。