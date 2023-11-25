fb ig video ETtoday search mobile

金馬時尚／「紅毯五帥」張震贏了許光漢奪第一！史上最激烈穿格紋西裝勝出

>

記者鮑璿安 ／台北報導

第 60 屆金馬獎頒獎典禮在今晚（25日）登場，稍早星光大道落幕，《ET FASHION》立刻為大家評選出本屆的「紅毯5帥」，今年競爭非常激烈，光是入圍最佳男主角獎項的「五帥」吳慷仁、許光漢、林柏宏、王柏傑、阮經天就相當夠看，而第一帥最後由影帝張震拿下，他以具有挑戰性的寬鬆格紋西裝打造超強帥度，在全場黑白配中脫穎而出格外受矚目。

紅毯第一帥 張震

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓張震。（圖／記者李毓康攝）

▲頒獎嘉賓張震拿下本屆金馬紅毯第一帥，以GUCCI2024春夏新款馬銜鍊格紋西裝創造個人特色。（圖／記者李毓康攝）

張震今晚選擇GUCCI最新2024春夏新款馬銜鍊格紋西裝，在本次紅毯非黑即白的造型中，算是很出彩的演繹方式，既能夠展現正式典禮的隆重，又能穿出自我特色非常難得。尤其是流暢展現寬版線條，巧妙搭配領結元素，成功彰顯出造型獨特性，奪下最帥寶座實至名歸。

紅毯第二帥 許光漢

▲第60屆金馬獎星光大道，《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢。（圖／記者林敬旻攝）

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》許光漢穿著Tom Ford黑色絨面西裝外套。（圖／記者林敬旻攝）

許光漢穿著Tom Ford黑色絨面西裝外套，雖然是全黑造型卻非常有層次感，絨面的異材質拼接多了復古紳士風範，配戴Tiffany & Co.全球首次亮相石上鳥高級珠寶系列回眸鳥胸針，以V領口露出線條，讓暗色調不再沉悶，是穩重又有氣勢的一套造型。

紅毯第三帥 林柏宏

▲第60屆金馬獎星光大道，《關於我和鬼變成家人的那件事》林柏宏。（圖／記者林敬旻攝）

▲林柏宏以Dior晚宴服亮相。（圖／記者林敬旻攝）

緊追紅毯第三帥的林柏宏，此次以Dior晚宴服亮相，單排扣的外套以其翻領與緞面鈕扣為特色，整體比例不多不少迎合他的緊實身材，看起來優雅不失摩登感。值得一提在髮型上也有所改動，有別於過去瀏海模樣，林柏宏罕見梳起極為正式的油頭，非常耳目一新。再加上他佩戴價值約6千5百萬的Tiffany & Co.石上鳥高級珠寶系列經典胸針作品，鑲嵌主石逾18克拉濃彩黃鑽傳遞奢華感受，整體造型都令人印象深刻。 

紅毯第四帥 妻夫木聰

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓妻夫木聰。（圖／記者李毓康攝）

▲頒獎嘉賓妻夫木聰為大家演繹出很經典的紅毯造型。（圖／記者李毓康攝）

日本影帝妻夫木聰受邀擔任金馬電影大師課講師及頒獎人，今晚以標誌性的黑白西服步上紅毯，在細節中以穩重的寬領帶、白色領巾形成色系之間的相互平衡，造型簡單卻很有個人魅力，整體流露巨星氣質。

紅毯第五帥 劉俊謙

▲第60屆金馬獎星光大道，《小曉》劉俊謙。（圖／記者李毓康攝）

▲劉俊謙。（圖／記者李毓康攝）

參演Netflix台劇《此時此刻》受到關注的港星劉俊謙，今晚以頒獎者身分亮相金馬紅毯，他選擇了Prada白色西裝，與黑色領帶的組合，是今晚較少出現的色系，唯一美中不足是搭配方式比較簡單，服裝上缺少個人特色。

► 金馬60紅毯總覽／男神妻夫木聰黑白配帥翻！張震穿GUCCI格紋西裝噴發魅力

關鍵字：

金馬獎, 金馬60, 第60屆金馬獎, 2023金馬獎, 許光漢, 劉俊謙, 妻夫木聰, 林柏宏, 張震

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

金馬60紅毯總覽／69歲林青霞臉蛋發光根本沒老！滿島光DIOR蕾絲黑裙超可愛

金馬60紅毯總覽／69歲林青霞臉蛋發光根本沒老！滿島光DIOR蕾絲黑裙超可愛

無印良品新款「高領半拉鍊開襟衫」秒現天鵝頸！　率性領圍保暖更加倍

無印良品新款「高領半拉鍊開襟衫」秒現天鵝頸！　率性領圍保暖更加倍

又熬夜？網搜5個「讓大腦變笨的行為」　你中了幾個？

又熬夜？網搜5個「讓大腦變笨的行為」　你中了幾個？

金馬時尚／最貴氣明星是許光漢！　2億首曝光Tiffany鑽石鳥飛上身 金馬60紅毯總覽／男神妻夫木聰黑白配帥翻！張震穿GUCCI格紋西裝噴發魅力 星巴克熊熊杯架包巨可愛！　11／28起限定門市開賣 NIKE黑五限時閃促「下殺對折」新鞋1039元到手！　adidas滿額現折800 佘詩曼《新聞女王》10殘酷職場金句：不給對手留漏洞，才叫贏 4部「心理系韓劇」超療癒：人生在世，總得知道是為了什麼而活 櫻桃甜美、石榴迷人！聖誕限定「香氛沐浴」盤點　洗洗睡好舒服

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面