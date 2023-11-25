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金馬時尚／個人意見評紅毯：桂綸鎂像80年代老奶奶、宋芸樺是把雞毛撢子

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記者李薇／台北報導　圖／攝影中心

第60屆金馬獎25日晚間於台北國父紀念館展開，紅毯上集結來自各地的巨星與電影人，星光熠熠，面對這次紅毯，時尚部落客「個人意見」照樣火力全開，覺得桂綸鎂像穿了80年代媽媽們流行的那種墊肩針織衫，宋芸樺像是正式的防靜電雞毛撢子，「她走過的地面應該很乾淨吧」。

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓桂綸鎂。（圖／記者林敬旻攝）

▲桂綸鎂穿上CHANEL 2023/24秋冬高級訂製服。

宋芸樺。（圖／攝影中心）

▲宋芸樺變雞毛撢子。

除了桂綸鎂與宋芸樺，在女星穿搭上，個人意見也認為，滿島光就是一個鋼琴套和鋼琴上面的白蕾絲的組合，「讓我想起我老家客廳裡擺的那架鋼琴」；萬芳的白色珠飾禮服很像是水晶吊燈掛在上半身，「很想叫這件禮服振作一點」；陳意涵的迷你短裙搭配厚底鞋有點太不正式，跟典禮活動主題不合拍。

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓滿島光。（圖／記者李毓康攝）

▲滿島光Dior 2024 Cruise早春度假系列刺繡禮服。

▲萬芳。（圖／攝影中心）

▲萬芳林莉ROYAL Highness Jasmine高級訂製服。

▲陳意涵。（圖／攝影中心

▲陳意涵穿搭太過街頭。

另外，兩位都選擇白色蕾絲鉤針質感的袁澧林、余香凝，前者好像把家裡所有的抱枕套面紙盒和桌巾一次都穿在身上，後者則像是很像高級的窗簾透光層，清新典雅卻不太容易上身。

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓袁澧林。（圖／記者李毓康攝）

▲袁澧林透視鉤織禮服。

▲余香凝。（圖／攝影中心）

▲余香凝VALENTINO 2024早春系列白色蕾絲禮服。

金馬獎可謂是華語電影盛事，每位走上紅毯的巨星穿搭也更顯慎重，男星穿搭多為黑色西裝為主，似乎稍微顯得比較保守，讓個人意見寫下，「男星沒有要放過時尚部落客的意思」，王柏傑光澤西妝像是上了一層蠟，吳慷仁每年穿這套也不會被發現，妻夫木聰褲長有點惹眼。

▲第60屆金馬獎星光大道，《疫起》王柏傑。（圖／記者林敬旻攝）

▲王柏傑BOSS 2023秋冬系列黑色絲緞晚宴西裝。

▲吳慷仁。（圖／記者李薇攝）

▲吳慷仁穿Ralph Lauren西裝。

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓妻夫木聰。（圖／記者李毓康攝）

▲妻夫木聰黑西裝展現凍齡臉蛋。

當然也有表現很出色的明星，讓個人意見稱讚，「不愧是林青霞」，狀態絕佳同時又充滿了舉重若輕的放鬆感充滿巨星風采，謝盈萱的黑色禮服在長袖跟露膚之間的比例令人玩味，陸小芬寶藍色的禮服抓皺與裙襬則是氣場全開，整個人容光煥發。

▲第60屆金馬獎星光大道，終身成就獎林青霞。（圖／記者李毓康攝）

▲林青霞鬆弛感滿點。

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓謝盈萱。（圖／記者李毓康攝）

▲謝盈萱SAFIYAA黑色長袖魚尾禮服。

陸小芬。（圖／攝影中心）

▲陸小芬珠寶搭配約1.5億。

關鍵字：

金馬60, 金馬獎, 桂綸鎂, 宋芸樺, 個人意見, 滿島光, 萬芳, 陳意涵, 袁澧林, 余香凝, 王柏傑, 吳慷仁, 妻夫木聰, 林青霞, 陸小芬, 謝盈萱

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