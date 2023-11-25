金馬時尚／劉俊謙換衣當「黑馬王子」帥出新高度　方志友超仙白裙奪最佳女配

記者鮑璿安／台北報導

今晚登場的第 60 屆金馬獎頒獎典禮，除了難分軒輊的入圍者，頒獎人陣容也相當精彩，許光漢、劉俊謙、朱軒洋與王淨都成為高顏值頒獎人，最新亮相的場內造型，有別於紅毯的正式感更有創新看點。《本日公休》方志友則換上一身優雅白裙，成功上台領走最佳女配角大獎。

▲劉俊謙在星光大道上穿白色PRADA西裝。（圖／記者李毓康攝）

▲劉俊謙（右）典禮內搭檔范少勳「雙帥」頒獎，換上了Dior Essentials系列黑色天鵝絨晚宴裝 。（圖／金馬提供）

劉俊謙有別於紅毯上白西裝的造型，典禮內搭檔范少勳「雙帥」頒獎，劉俊謙特別換上Dior Essentials系列黑色天鵝絨晚宴裝，看起來更成熟穩重，散發迷人氣質，內搭品牌標誌性的蜜蜂刺繡白襯衫，賦予一絲變化性。

▲《本日公休》方志友星光大道造型。（圖／記者李毓康攝）

▲以《本日公休》奪下最佳女配角的方志友換上純白色深U廓形的禮服 。（圖／金馬提供）

以《本日公休》奪下最佳女配角的方志友，換上純白色深U廓形的溫婉禮服，抓皺細節裝點出層次感，搭配Boucheron寶詩龍Serpent Bohème系列短項鍊，襯托她純淨氣質，她也感性提到，「這是我第一次入圍，也是我第一次拿獎，我是一位演員，我還要繼續演戲」。

▲許光漢（左）同台日本演員滿島光頒發最佳男配角獎 。（圖／金馬提供）

許光漢同台日本演員滿島光頒發最佳男配角獎，許光漢第二套造型來自Maison Margiela Icon系列劍領西裝外套，俐落的剪裁手法加持下呈現俐落身線，搭配Tiffany & Co. Knot 18K白金鑲鑽項鍊，很有質感。

▲朱軒洋（左）與王淨一同頒發最佳劇情短片與最佳紀錄短片 。（圖／金馬提供）

朱軒洋與王淨一同頒發最佳劇情短片與最佳紀錄短片，王淨並未走紅毯錯過搶紅毯最美的機會，但場內造型同樣精彩，她穿著Michael Kors 2023秋冬黑色亮片流蘇洋裝，集結性感的閃片元素、硬挺的裙襬剪裁，若隱若現透出腿部曲線，展現姣好比例。朱軒洋也換上第二套Ralph Lauren帥氣的皮衣造型，是有別於黑白西裝的高明選擇。