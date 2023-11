金馬時尚／「紅毯五美」李心潔黑紗手套出奇招！贏過林志玲、林青霞奪第一

記者張毓容/台北報導 圖/攝影中心

第60屆金馬獎於今(25)日晚間盛大登場,稍早星光大道上眾星雲集,許多國內外大咖巨星都到場參與,今年的女星紅毯造型更是百花齊放,各個美出新高度。《ET FASHION》選出最終「紅毯五美」,由狀態超凍齡的李心潔奪下最美寶座,把容易無聊的黑色禮服以纏繞式手套、珠寶搭配出獨特之處和層次感,而包含林志玲、永遠的「東方不敗」林青霞也都上榜緊追在後。

第五美:林青霞



史上最經典「東方不敗」、永遠的女神林青霞,本次獲頒「終身成就獎」。壓軸現身紅毯的她,選穿知名美術指導大師張叔平為其量身打造的服裝,白色襯衫連身裙外搭一件閃亮的黑色亮片長罩衫,更以同樣亮片材質繫帶標出腰身,讓造型看似簡單但又優雅大氣,再搭配上她私藏的卡地亞珠寶更增添奢華貴氣。整體搭配簡約又不無聊,很有平衡感,加上搭配得宜的妝髮造型,帶出好氣色又減齡,完美襯托她的巨星風範,讓她美得毫不費力。

第四美:邵雨薇



為入圍「最佳動畫片」獎項的《八戒》獻「聲」出演的邵雨薇,今日紅毯選穿一襲亮黃色緞面削肩長禮服,跳脫紅毯常見的黑白色造型讓人眼前一亮。緞面材質勾勒出好身材曲線,斜角鏤空設計露出小蠻腰,不會過於裸露、性感的很剛好,加上總價近750萬元的寶格麗Serpenti手環與耳環點綴和好氣色淡妝,展現性感女人味的同時更顯優雅。

第三美:謝盈萱



今晚擔任頒獎嘉賓的「金馬影后」謝盈萱,向來紅毯衣品都很不錯,這次她選穿SAFIYAA長袖魚尾設計黑色禮服,胸前的抓皺花型設計搭配閃亮的腰線設計讓全黑禮服更多了層次感,一轉身挖背設計更展露出美背,腳踏紅底鞋CHRISTIAN LOUBOUTIN,再搭上TIFFANY & Co.的垂墜式長鍊耳環和戒指等珠寶,點亮黑色造型,更展現影后氣勢和大方自信態度。唯一可惜的是她的長髮雖往後梳但沒收起,加上較高的領口,讓整體造型顯得有點重,若以盤髮造型搭配會更亮眼。

第二美:林志玲



婚後把重心放在家庭和慈善活動上、較少現身的「台灣第一名模」林志玲,今晚以頒獎人身份登上紅毯,狀態維持超好的她選穿VALENTINO LE CLUB COUTURE 2023年春夏高級訂製系列禮服,閃亮的鏤空禮服超搶眼。微心型領設計大秀優美的肩頸線條,更讓她的一雙長腿若隱若現,搭配上TASAKI Atelier系列Aurora珍珠耳環和珍珠戒指,讓她整個人「閃」出氣勢,又性感優雅,而且她捨棄秀上搭配的粉色手套,讓整套服裝更有她的風格,美出女神氣質。

第一美:李心潔



「金馬影后」李心潔今晚也以頒獎嘉賓身份出席金馬獎,同樣是凍齡女神代表的她這次選穿一襲GIVENCHY高訂工坊的黑色深V貼身禮服,而背部珠串與鑽飾點綴的挖背設計更是低到臀上,看似低調簡約卻有著滿滿細節。她雙手上的黑色薄紗手套更是造型一大亮點,薄紗材質的若隱若現之感和纏繞式設計,讓整體造型的設計感和層次感大幅提升,不是珠寶但有珠寶點亮的作用,讓容易淪於平凡的黑色禮服造型一點都不無聊。她更搭配上Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue,18K白金鑲嵌主石逾10克拉鑽石戒指價值約1億,更襯得她大氣優雅,美出新高度,難怪在一眾女星中奪下紅毯最美。