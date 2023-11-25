金馬時尚／「紅毯五美」李心潔黑紗手套出奇招！贏過林志玲、林青霞奪第一

記者張毓容／台北報導 圖／攝影中心

第60屆金馬獎於今（25）日晚間盛大登場，稍早星光大道上眾星雲集，許多國內外大咖巨星都到場參與，今年的女星紅毯造型更是百花齊放，各個美出新高度。《ET FASHION》選出最終「紅毯五美」，由狀態超凍齡的李心潔奪下最美寶座，把容易無聊的黑色禮服以纏繞式手套、珠寶搭配出獨特之處和層次感，而包含林志玲、永遠的「東方不敗」林青霞也都上榜緊追在後。

第五美：林青霞



史上最經典「東方不敗」、永遠的女神林青霞，本次獲頒「終身成就獎」。壓軸現身紅毯的她，選穿知名美術指導大師張叔平為其量身打造的服裝，白色襯衫連身裙外搭一件閃亮的黑色亮片長罩衫，更以同樣亮片材質繫帶標出腰身，讓造型看似簡單但又優雅大氣，再搭配上她私藏的卡地亞珠寶更增添奢華貴氣。整體搭配簡約又不無聊，很有平衡感，加上搭配得宜的妝髮造型，帶出好氣色又減齡，完美襯托她的巨星風範，讓她美得毫不費力。

第四美：邵雨薇



為入圍「最佳動畫片」獎項的《八戒》獻「聲」出演的邵雨薇，今日紅毯選穿一襲亮黃色緞面削肩長禮服，跳脫紅毯常見的黑白色造型讓人眼前一亮。緞面材質勾勒出好身材曲線，斜角鏤空設計露出小蠻腰，不會過於裸露、性感的很剛好，加上總價近750萬元的寶格麗Serpenti手環與耳環點綴和好氣色淡妝，展現性感女人味的同時更顯優雅。

第三美：謝盈萱



今晚擔任頒獎嘉賓的「金馬影后」謝盈萱，向來紅毯衣品都很不錯，這次她選穿SAFIYAA長袖魚尾設計黑色禮服，胸前的抓皺花型設計搭配閃亮的腰線設計讓全黑禮服更多了層次感，一轉身挖背設計更展露出美背，腳踏紅底鞋CHRISTIAN LOUBOUTIN，再搭上TIFFANY & Co.的垂墜式長鍊耳環和戒指等珠寶，點亮黑色造型，更展現影后氣勢和大方自信態度。唯一可惜的是她的長髮雖往後梳但沒收起，加上較高的領口，讓整體造型顯得有點重，若以盤髮造型搭配會更亮眼。

第二美：林志玲



婚後把重心放在家庭和慈善活動上、較少現身的「台灣第一名模」林志玲，今晚以頒獎人身份登上紅毯，狀態維持超好的她選穿VALENTINO LE CLUB COUTURE 2023年春夏高級訂製系列禮服，閃亮的鏤空禮服超搶眼。微心型領設計大秀優美的肩頸線條，更讓她的一雙長腿若隱若現，搭配上TASAKI Atelier系列Aurora珍珠耳環和珍珠戒指，讓她整個人「閃」出氣勢，又性感優雅，而且她捨棄秀上搭配的粉色手套，讓整套服裝更有她的風格，美出女神氣質。

第一美：李心潔



「金馬影后」李心潔今晚也以頒獎嘉賓身份出席金馬獎，同樣是凍齡女神代表的她這次選穿一襲GIVENCHY高訂工坊的黑色深V貼身禮服，而背部珠串與鑽飾點綴的挖背設計更是低到臀上，看似低調簡約卻有著滿滿細節。她雙手上的黑色薄紗手套更是造型一大亮點，薄紗材質的若隱若現之感和纏繞式設計，讓整體造型的設計感和層次感大幅提升，不是珠寶但有珠寶點亮的作用，讓容易淪於平凡的黑色禮服造型一點都不無聊。她更搭配上Tiffany & Co. 2023 Blue Book高級珠寶系列幻海秘境Out of the Blue，18K白金鑲嵌主石逾10克拉鑽石戒指價值約1億，更襯得她大氣優雅，美出新高度，難怪在一眾女星中奪下紅毯最美。