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金馬時尚／網友票選謝盈萱紅毯最美、阮經天以超高分奪下最帥

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／攝影中心

第60屆金馬獎紅毯星光熠熠，《ET FASHION》在IG有請網友票選紅毯最帥男星與最美女星，謝盈萱9.8分拿下紅毯最美，紅毯最帥則是被阮經天以9.89高分奪下。

【網友票選：紅毯三美】

▲第60屆金馬獎星光大道，《愛是一把槍》李鴻其、林映唯、林可人、鄭青羽、廖哲毅、林政勳、朱映蓉、林芷芸。（圖／記者林敬旻攝）

▲第60屆金馬獎星光大道，《愛是一把槍》李鴻其、林映唯、林可人、鄭青羽、廖哲毅、林政勳、朱映蓉、林芷芸。（圖／記者林敬旻攝）

季軍：林映唯，平均得分9.54分

有「小周迅」之稱的林映唯，紅毯以一襲西班牙設計師品牌Pronovias黑色禮服搭配BOUCHERON要價約220萬的珠寶驚豔紅毯，異材質拼接的特殊剪裁打造完美比例，搭上齊平的中長髮與霧面紅唇，女人味滿點，配戴同色系黑色長版手套，讓整體造型增添一點酷帥感。

▲第60屆金馬獎星光大道，星光大道主持人楊千霈。（圖／記者林敬旻攝）

▲第60屆金馬獎星光大道，星光大道主持人楊千霈。（圖／記者林敬旻攝）

亞軍：楊千霈，平均得分9.59分

最美紅毯主持人楊千霈選擇LinLi Boutique手工訂製禮服，星空漸層深藍色搭上細緻的水鑽，襯托白皙肌膚，特殊的削肩設計更顯小性感，配戴總價逾600萬卡地亞頂級美洲豹珠寶，與出色大氣的妝髮，整個人無懈可擊。

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓謝盈萱。（圖／記者李毓康攝）

▲第60屆金馬獎星光大道，頒獎嘉賓謝盈萱。（圖／記者李毓康攝）

冠軍：謝盈萱，平均得分9.8分

有著纖細修長身型的謝盈萱，紅毯造型從不讓人失望，今晚紅毯選擇SAFIYAA黑色長袖魚尾設計的禮服微露胸下與後背的挖空設計，展現高級性感，酒紅色指彩搭配TIFFANY & Co.的珠寶，搭得恰到好處。

【網友票選：紅毯三帥】

▲第60屆金馬獎星光大道，《本日公休》傅孟柏。（圖／記者李毓康攝）

▲第60屆金馬獎星光大道，《本日公休》傅孟柏。（圖／記者李毓康攝）

季軍：傅孟柏 9.78分

傅孟柏為了金馬獎自己訂製了黑色禮服，簡單的黑白搭配，制式但卻不無聊，腳踩Septieme Largeur皮鞋以及手戴Rolex onyx腕錶，全身都是個人私物，可見他對典禮的重視。

▲第60屆金馬獎星光大道，《富都青年》吳慷仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳慷仁。（圖／記者李薇攝）

亞軍：吳慷仁 9.8分

吳慷仁紅毯選擇Ralph Lauren黑色西裝，經典黑白搭配安全不出錯，黑色領結有畫龍點睛的效果，梳起油頭的他，整個帥度破表。

▲第60屆金馬獎星光大道，《周處除三害》阮經天。（圖／記者李毓康攝）

▲第60屆金馬獎星光大道，《周處除三害》阮經天。（圖／記者李毓康攝）

冠軍：阮經天 9.89分

阮經天以一身黑色GIVENCHY 限量高訂羊毛正裝走上紅毯，合身的剪裁更凸顯他精實的好體態，光澤感領口設計，讓整體很有層次感，簡約大氣流露巨星氣場。

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