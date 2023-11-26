金馬時尚／林青霞紅斗篷裝氣場無敵　撇婚變謝老公領獎

▲林青霞獲金馬獎終身成就獎，紅色禮服搭配鑽石胸針與紅寶石珠寶大氣優雅。（圖／金馬獎提供）

記者陳雅韻／台北報導

影壇「東方不敗」林青霞獲頒第60屆金馬獎終身成就獎，她一襲紅色斗篷禮服盡顯好氣色，別上鑽石胸針並戴上自己珍藏的卡地亞（Cartier）紅寶石鑽石耳環與戒指，氣勢非凡，多年來屢傳婚變的她在典禮台上向老公邢李㷧與女兒示愛，笑著說：「要感謝我的先生和三個女兒總是默默支持我，成全今日的林青霞。」

▲林青霞佩戴自己的卡地亞梨形紅寶石鑽石垂墜式耳環。（圖／卡地亞提供，以下同）

今年適逢林青霞首部電影《窗外》問世50周年，於此時獲金馬獎終身成就獎意義非凡，她首先表示在生養她的地方領這個獎意義重大，緊接著感謝人生兩位摯友施南生與張叔平，透露：「張叔平把我從香港土包子變成窈窕淑女。」顯見對這位美術指導、服裝設計、剪輯大師的倚重，她登上金馬紅毯的黑白裝就是張叔平所打造。

▲林青霞同時戴著珍藏的卡地亞7.05克拉紅寶石戒指。

林青霞領獎時換上紅色斗篷裝，別上一個大型鑽石胸針吸睛，她同時搭配珍藏多年的卡地亞梨形紅寶石鑽石垂墜式耳環，以及7.05克拉紅寶石戒指，她曾說人生重要時刻都有卡地亞相伴，這一次也不例外。