金馬時尚／LULU辣露美腰一晚換5套禮服　主持專業不搶風頭

記者李薇／台北報導 圖／金馬提供、LULU提供

第60屆金馬獎頒獎典禮在25日晚間登場，主持人LULU（黃路梓茵）用心準備橋段與清晰的口條，讓整個頒獎典禮都順利進行，現場她也換上5套不同的穿搭，展現出性感好身材，完全不同金鐘獎紅毯的浮誇搞怪風格，整體穿搭看起來俐落大方，甚至多套都是黑色穿搭，把焦點留給電影人，專業又敬業。

＃第一套：LEVI’S Tailor Shop

LULU在開場引言的時候，選穿了一套充滿活力可愛的牛仔連身褲，裡面搭配白色高領蕾絲內搭，一頭中長髮自然放下來，展現出青春年輕的感覺，胸口還掛了「主修電影」，中間圖案更是金馬刺繡，細節超到位。

＃第二套：RALPH LAUREN

第二套登場穿了RALPH LAUREN拼接禮服，平口上半身皮衣質感的設計，底下拼接浪漫滿分的紗裙，大紅色襯托出白皙膚質，仔細一看LULU脖子上更配戴了BVLGARI經典靈蛇項鍊，搭配耳環與戒指，相當大氣。

＃第三套：JEAN-LOUIS SABAJI

第三套穿搭LULU挑選了JEAN-LOUIS SABAJI的黑色修身禮服，黑色微高領在腰間運用X設計出挖空風格，運用細緻亮片閃鑽打造出視覺焦點，運用簡約的DE BEERS珠寶透過銀白色的細節，也呼應腰間黑白色設計。

＃第四套：SAFIYAA

接著，LULU再度以黑色的禮服現身舞台，以SAFIYAA削肩緞面禮服搭配底下閃閃發光的窄裙，很特別的是在胸口設計了大的蝴蝶結，讓人不禁聯想到金鐘獎紅毯時的大型紅色蝴蝶結套裝，不會過於誇張又展現活潑氛圍。

＃第五套：MOSCHINO

最後一套出自MOSCHINO的設計，黑色禮服基底在胸前運用各種愛心拼接出大的心型，金色刺繡在光影照射下閃閃發光，更顯華麗精緻，搭配同色系金色BUCCELLATI的曲線設計項鍊與耳環，感覺就像是把愛心的圖騰再次延伸，展現一致性。