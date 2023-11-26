金馬時尚／小清新林品彤摘下金馬影后、李心潔「透視禮服」好身材一覽無遺

▲李心潔、林品彤的黑白禮服讓人印象深刻。（圖／品牌提供、金馬執委會、攝影中心攝）

記者曾怡嘉／台北報導

第60屆金馬獎最佳女主角由以電影《小曉》入圍年僅12歲的林品彤拿下，創下有史以來最年輕得獎者紀錄，她身著白色細肩帶禮服，襯托她清新可人的氣質；而頒獎人李心潔則換上VALENTINO花朵裝飾透視禮服，穠纖合度身材一覽無遺，讓人眼睛大吃冰淇淋。

▲12歲林品彤創下金馬獎有史以來最年輕得獎者紀錄。

12歲林品彤獲得金馬新科影后殊榮，年紀小小的她以白色細肩帶禮服，搭配 De Beers Jewellers 玩味十足的 Enchanted Lotus 系列鑽石珠寶亮相，兩款不同尺寸的鑽石手鐲，採用不對稱式設計，不同大小的鑽石蓮花與蓮葉圖案垂懸於腕際，為造型增添璀璨亮點，而 Enchanted Lotus 18K白金鑽石戒指則宛如在指間綻放開來的清新蓮花花瓣，與她的青春氣質相得益彰。

▲林品彤白色禮服搭配蝴蝶結設計，很符合她的年紀。（圖／攝影中心攝）

而她發表得獎感言也相當真摯感人，她說：「謝謝一路上給我機會的人，一定會繼續努力，謝謝小曉這個角色，真的很不容易，想和身邊特別的人說繼續加油，保持善良，未來會越來越好的。」

▲李心潔頒獎禮服讓好身材一覽無遺。（圖／金馬執委會提供）

▲李心潔選擇VALENTINO 2024早春系列服裝。（圖／品牌提供）

頒獎人李心潔則換上第二套VALENTINO 2024早春系列服裝，袖口與裙襬有著大片的立體花朵裝飾，盡顯義式浪漫風情，透視感設計讓好身材一覽無遺。她選擇搭配 Tiffany Schlumberger by Tiffany & Co石上鳥高級珠寶系列，鑽石耳環加上逾一克拉的鑽石戒指，全身珠寶要價上看1億1千萬元。