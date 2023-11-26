金馬時尚／王柏傑、謝欣穎用服裝放閃！3對「高顏值情侶檔」低調同場

記者張毓容／台北報導

第60屆金馬獎頒獎典禮於25日晚間盛大登場，除了眾多大咖巨星、各類獎項得主受到關注，現場更隱藏了3對「戀愛ing」的高顏值演藝圈情侶，包含剛出爐的最新金馬影帝吳慷仁和邵雨薇，雖然沒有一起走紅毯、沒有正式同框畫面，還是讓人在觀賞典禮的同時，忍不住偷偷嗑起糖來。

曹佑寧＆王淨



▲星光大道主持人曹佑寧，意外和擔任頒獎嘉賓的王淨同場合體。（圖／攝影中心、金馬官方提供）



從IG貼文被發現「戀愛證據」的王淨和曹佑寧，在認愛後越愛越大方，時不時在社群上曬出「男友/女友視角照」，讓許多粉絲都追著嗑糖。擔任本屆星光大道主持人的曹佑寧，今晚以俐落的平頭造型襯托EMPORIO ARMANI絲絨酒紅色西裝，搭配戴約75萬元Boucheron珠寶，西裝的獨特色系讓他在紅毯一眾男星中也很有亮點；而王淨則是穿著Michael Kors Collection 2023秋冬黑色亮片流蘇洋裝上台頒發「最佳劇情短片」和「最佳紀錄短片」獎項，俐落又閃耀的禮服設計讓她更顯氣質大方。

王柏傑＆謝欣穎



▲王柏傑與謝欣穎今晚以另類「情侶服」展現好默契（圖／攝影中心、品牌提供）



王柏傑與謝欣穎合作夯劇《華燈初上》因戲結緣擦出愛火，2021年4月同時上傳甜蜜合照公開戀情，之後更不時在社群平台上放閃，閃瞎粉絲。而今晚以《疫起》入圍最佳男主角獎的王柏傑與以開場致意嘉賓出席的謝欣穎，兩人雖然沒有同框畫面，但王柏傑身穿BOSS 2023秋冬系列絲緞晚宴西裝，霸氣開深V小露精壯胸肌，吸人目光，而謝欣穎則身穿BALLY單袖開衩禮服搭配卡地亞珠寶點綴，同樣深V微露美胸和美腿，展現優雅小女人氣質，兩人不約而同選穿深色禮服和開V領，以另類「情侶服」展現好默契。

吳慷仁＆邵雨薇



▲吳慷仁和邵雨薇先後踏上紅毯。（圖／攝影中心）



交往多年感情穩定發展的吳慷仁＆邵雨薇，去年公開戀情後不再藏愛，日常互動也不時分享甜蜜。今晚都有作品入圍的兩人先後踏上紅毯，一黑一黃禮服雖沒特別搭配，但都穿出高顏值。為入圍「最佳動畫片」獎項的《八戒》獻「聲」出演的邵雨薇，以一襲亮黃色緞面削肩長禮服，跳脫紅毯常見的黑白色造型讓人眼前一亮，加上總價近750萬元的寶格麗Serpenti手環與耳環點綴，展現優雅小女人的魅力；而以《富都青年》入圍「死亡之組」最佳男主角獎項的吳慷仁，今晚選擇Ralph Lauren標誌性的西裝，經典的黑白配非常襯他的成熟風範，梳起油頭架勢非凡，加持氣勢讓他最終搶下本屆影帝。