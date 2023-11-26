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有人在偷偷暗戀你嗎？超準心測分析你的閃光點

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

每個人都有魅力或是閃光點，可以吸引到身邊的異性，而你知道自己的亮點在哪裡？又有多少人在偷偷暗戀你呢？以下這個在小紅書爆紅的心理測驗，可以分析一下你的潛在特質。

Q：你覺得大家在排隊的麵包是哪一款？

▲心理測驗,占卜,愛情,戀愛,。（圖／小紅書）

1.

你在生活中是比較低調內斂的人，不會刻意展現自己，被注意到的機會也比較低，所以身邊還沒有在偷偷暗戀你的人，建議可以適時去展現自己亮眼的地方，或是多參加一些活動，讓自己的有被看見的機會，拓展人際關係。

2.

你的身邊有2到3個人在偷偷暗戀你，你是一個很有智慧，同時個性比較灑脫、率性的人，做事不拘小節，所以擁有吸引人的獨特魅力，讓人忍不住想要偷偷觀察了解，仔細去體會的話，就會感受到大概有2、3個人對你是有興趣的。

3.

你的身邊有5到6個人在偷偷喜歡你，你在人群中個性陽光開朗，總是可以給身邊的人帶來滿滿正能量，可以說是很好相處的萬人迷，也是很多人心中想要爭取的對象，可以說是桃花不斷，有機會可以收穫不錯的愛情。

4.

你身邊偷偷暗戀你的人有很多，因為你是一個領導能力特別強的人，在生活上也很獨立，可以自己處理很多事情，但是對於戀愛卻沒有積極的追求，你反而會希望對方有大膽的主動告白，是對於暗戀者的試驗之一。

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關鍵字：

心理測驗, 占卜, 愛情, 戀愛

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