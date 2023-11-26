凱特王妃愛用油每20秒賣一瓶　張景嵐出A醇乳液高效抗老

記者李薇／台北報導

冬季到來，保養也應該換成比較滋潤的單品，以免保濕效果不夠力，以下就盤點多款近期推出的好物，不僅有時下最夯A醇系列，也有潤澤度更提升的單品，每一款都好用到不行。

＃m̄enom̄eno Lt 0.3% Retinol 極致A醇乳液，30ml、售價1780元

由女星張景嵐所創立的m̄enom̄eno在秋冬迎來品牌首支A醇保養，使用0.3%專利技術包覆住的A醇成分，可以進入肌膚才徹底釋放，達到抗老緊緻效果，結合阿魏酸、胜肽、乳木果油等配方，加強肌膚潤澤保濕，重現年輕平滑肌齡。

＃簡單 升級版玫瑰青春露，120ml、售價830元

MIT保養品牌簡單運用天然成分，全面更新經典玫瑰青春露，2022全新添加高濃度長效型玻尿酸，可以深入肌膚達到補水效果，滋潤度大為提升，保濕效果更進階，搭配金縷梅更可以舒緩肌膚乾敏狀態，鎮定安撫。

＃肌研 極潤金緻高效保濕精華液，30g、售價580元

開架受到小資女喜愛的肌研這次在台灣限定推出最頂規的精華液系列，裡面蘊含8種玻尿酸，可以由內而外建立完美保濕潤澤屏障，強化自體防禦力，同時不添加酒精、香精、色素等成分，敏感肌也能安心用。

＃Trilogy 全效養護玫瑰果油，20ml、售價850元

紐西蘭Trilogy深受英國凱特王妃所愛用，透過人工採摘、揀選的方式保留完整果粒，並以冷壓萃取100％純正玫瑰果油，在全球創下每20秒賣出一瓶，超強的抗氧化能量可以幫助肌膚滋潤的同時，加強抵抗老化下垂，淡化紋路、細嫩肌膚。