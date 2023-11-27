不用算熱量！營養師教3招「超簡單減脂技巧」：吃甜食注意1事

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記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

不少人一說到減肥就覺得好痛苦，不是要麻煩的計算、控制熱量，就是要記一堆網上流行的減肥食譜跟著吃，還要逼自己去做超累的運動。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，其實不用把減脂想得這麼複雜，正確做好一些重點就能輕鬆瘦身！他就分享了3招操作簡單的減脂小技巧，堅持做個兩周就會很有感，還讓你輕鬆能跟小腹說再見。

＃每餐吃少一點，幫助控制食慾



控制飲食、食慾，最簡單的方式就是每餐吃七分飽就好，不用複雜地計算營養素、熱量，更不需要極端的飲食方法或完全不吃，只要比平常吃得少一點，例如本來每餐都吃一碗飯，可以改成吃8分滿或是半碗就好，這樣做可以讓你慢慢減少熱量攝取。

＃限制空熱量食物的攝取



蕭瑋霖表示，很多人會問他「減脂期間能不能吃甜食、油炸物？」甚至有些人還想喝酒，他提醒像是蛋糕、珍珠奶茶、洋芋片、炸雞和酒類等，這些都屬於「空熱量食物」，有著滿滿熱量但營養素含量卻很少，減肥時可以吃但必須要控制份量。

如果已經習慣每天吃空熱量食物，他建議可以從減少吃的頻率和份量開始，像是原本一周內每天都吃，可以慢慢減少頻率到一周吃4天、再到一周吃2天，最後就會很自然的戒掉，不用一開始就直接限制自己不能吃，這樣反而很容易反彈暴食。

＃從短時間開始培養運動習慣



蕭瑋霖建議，沒有運動習慣的人可以循序漸進的增加運動量，建議以有氧運動為主，從每天5分鐘開始，堅持做個一、兩周後自己就會想要增加運動強度，千萬不要一開始就把自己逼到極限，很容易會放棄。