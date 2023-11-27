星巴克11／27起連續兩天優惠　全品項不限時第二杯半價

▲星巴克年末優惠持續不斷，今明兩天推中杯以上第二杯半價。（圖／星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接年末一系列的冬季假期，星巴克從11月起就開啟優惠起手式，上周五推出全品項第二杯半價優惠，接踵而來的周一周二再加碼，從11／27起一連兩天再祭全品項第二杯半價優惠，且全天都提供，無論何時到店都能碰到小確幸；周一伯朗咖啡館也是會員好友日，推出不限同品項買一送一優惠，讓上班族打起精神迎接新的一周工作天。

星巴克11／27、11／28一連兩天推出「一起迎接美好冬日奇蹟 第二杯半價」優惠活動，活動期間至店內購買兩杯大杯以上相同容量風味、冰熱的飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取。

而優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，門市限定範圍也大幅縮減，僅不支援車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。其折扣幅度約是兩杯85折。

11／27周一伯朗咖啡館持續寵自家會員，也推出買一送一優惠，且不限品項，可選擇不同飲品，優惠者以低價者計，此優惠需全額以Lounge卡儲值金付費，請注意手沖精品咖啡、極品藍山、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，加料品項依份數另外收費，飲品限結帳當日領取。

85度C近期與遊戲《薑餅人王國》合作，推出四款切片、三款整模造型蛋糕迎接耶誕節，整模蛋糕售價520元至540元，單片蛋糕售價65元至70元，即起至12／25前，耶誕主題切片蛋糕可享第二件八折優惠，採價低者折抵優惠模式（限門市現場購買）；購買聯名款整模蛋糕，可獲得1張薑餅人王國虛擬寶物小白單，充實自己在《薑餅人王國》遊戲中的物資，限量6000張。

▲85度C耶誕節蛋糕，（左）濃情巧克售價67元；（右）草莓奶霜售價65元。（圖／業者提供）