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白鹿「披上耀眼星河」釋放超美天鵝頸曲線！　連換三套禮服辣又仙

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記者鮑璿安／台北報導

大陸女星白鹿因戲劇《長月燼明》、《周生如故》成為新一代古裝劇女神，她日前受邀出席「2023愛奇藝尖叫之夜」，當晚眾星雲集，白鹿的紅毯造型同樣精彩，一口氣換上三套訂製禮服，展現超仙姿態。

▲▼白鹿 。（圖／翻攝自微博白鹿工作室）

▲▼白鹿 。（圖／翻攝自微博白鹿工作室）

▲白鹿尖叫之夜第一套造型來自印度高訂設計師Rahul Mishra 。（圖／翻攝自微博白鹿工作室）

白鹿在尖叫之夜第一套造型來自印度高訂設計師Rahul Mishra同名品牌之作，品牌擅長以大自然風格融入印度傳統工藝，白鹿演繹的這件2023秋冬系列平口禮服也不例外，運用清新花卉刺繡蔓延裙身，點綴上如繁星的枝葉細節，穿上身就像是披上星光，接著以新穎的透視拼接手法，使得白鹿散發性感氣息。

▲▼白鹿 。（圖／翻攝自微博白鹿工作室）

▲白鹿演繹Tony Ward 2023春夏訂製系列禮服  。（圖／翻攝自微博白鹿工作室）

▲▼白鹿 。（圖／翻攝自微博白鹿工作室）

▲白鹿穿荷蘭設計師品牌Ronald van der Kemp 白色硬挺禮服。（圖／翻攝自微博白鹿工作室）

白鹿當晚緊接著換上Tony Ward 2023春夏訂製系列禮服，同樣延續閃亮的氛圍感，不對稱斜肩剪裁包裹著細膩的閃片元素，再拼接超有仙氣的裸色薄紗，創造深刻記憶點。第三套造型則演繹了荷蘭設計師品牌Ronald van der Kemp作品，頗具現代感的白色硬挺禮服，以拼接和抓皺工藝打造前短後長剪裁，讓白鹿的長腿比例一覽無遺，鞋履則是 Jimmy Choo高跟鞋，呼應之下延伸整體線條。

關鍵字：

白鹿, 大陸, 女星, 尖叫之夜

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