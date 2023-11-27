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天冷不怕！營養師教你吃薑「自帶暖爐體質」　

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▲▼營養師教你吃薑「自帶暖爐體質」 。（圖／Unsplash）

▲吃薑可改善末梢循環不良。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣逐漸變涼，吃對東西也可以自帶暖爐體質，營養師高敏敏表示，若你血液循環差、手腳冰冷，喝點薑湯可以去寒，天冷時也可以吃薑促進血液循環，依照個人習慣和體質攝取才是最佳食補，她也分享吃薑4大好處，一起來了解！

▲▼營養師曝吃薑4大好處。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

1.改善末梢循環

營養師高敏敏分享，天冷喝薑湯可以幫助驅寒，這是因為薑含有薑辣素，可以促進血液循環，像是覺得冷喝個熱薑茶，或是以薑入菜煮個蛤蜊薑湯都是好主意。

2.抗發炎

薑含有薑烯酚、薑辣素等等物質，可以預防並改善身體發炎引起的關節疼痛。

▲▼營養師教你吃薑「自帶暖爐體質」 。（圖／Unsplash）

▲冬天喝杯薑茶幫助取暖（圖／Unsplash）

3.促進代謝

天冷覺得代謝變差，薑中的薑烯酚能幫助新陳代謝，還能讓身體暖呼呼。

4.開胃助消化

當沒有胃口時，也可以來點薑，薑可以刺激肝臟分泌膽汁，幫助消化改善，進一步減緩腸胃不適。

▲▼營養師曝吃薑4大好處。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

既然吃薑對身體有益，那麼要如何挑選薑呢？其實不同薑齡有不同的養身功效，聽聽營養師一次說分明！

#子薑

子薑又稱為嫩薑，這時候的薑還未成熟，吃起來的口感也最溫和，建議在天氣潮濕時食用。

#生薑

生薑又稱為粉薑，這時的口感較為辛溫略熱，建議可搭配比較寒涼食物享用。

#老薑

大家最熟悉的老薑，吃起來辛辣溫熱，建議手腳冰冷更可以來點薑料理，養成燃燒體質。

#薑母

這時侯的薑已成熟，吃起來最辛辣，若你為體質虛寒，就很適合用薑母來煮湯、炒菜。

關鍵字：

吃薑, 營養, 營養師, 保暖

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