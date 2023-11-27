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MATIERE PREMIERE 「最純香水」蔚為話題、Agua de Colonia捎來葡萄牙氣息

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▲▼新香報到。（圖／品牌提供）

▲2023秋冬新香水報到。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

香水的選擇能代表你的個人品味，現代人挑選香水越來越小眾，不想要走到路上到處撞香，因此越來越多新的香氛品牌開始嶄露頭角，像是法國香氛MATIERE PREMIERE每款香水皆依單一香材為主角，而皇室香氛品牌的Agua De colonia高級訂製香水系列，每款氣味皆代表著調香師對葡萄牙的記憶。

#10X 法國香氛MATIERE PREMIERE

▲▼新香報到。（圖／品牌提供）

▲MATIERE PREMIERE品牌創辦人暨調香師Aurélien Guichard，成長於家族7代皆投身於香水產業的香氛世家。

法國香氛品牌MATIERE PREMIERE由調香師Aurélien Guichard創立，品牌每款香水皆以珍貴的單一香材為主角，輔以衛星香料來烘托中心香材，每款香水最多使用五種原料，採「循環香調」作用，綻放原材料真實自然之美。香水中含有至少85%天然成分，素材來源包含親自經營的植物莊園，以及由世界各地揀選有機生產、道德採購的優質原料。拒絕使用著色劑，貫徹綻放原材料真實之美的願景。

▲▼新香報到。（圖／品牌提供）

▲百葉薔薇淡香精，核心成分摘採自調香師親自種植的有機莊園。

▲▼新香報到。（圖／品牌提供）

▲MATIERE PREMIERE 百葉薔薇淡香精，100ml，7,200元。

調香師以「鋪天蓋地的玫瑰」為初始概念，採用世界上最高濃度的百葉玫瑰原精，以藏紅花與牙買加粉紅胡椒精油，強化玫瑰明亮、辛香的一面。並以廣藿香精油和勞丹脂，顯現木質香氣。

#Claus Porto 高級訂製香水系列「Agua de Colonia」

▲▼新香報到。（圖／品牌提供）

▲NO.1 海地香根草為療癒沉穩的木質調香氣。

Agua de Colonia Collection是英國調香師 Lyn Harris 在葡萄牙旅行後爲尋找能捕捉這個國家美麗氣息而創建的香水品牌。這系列香水就如同一次穿越葡萄牙芬芳風景的旅行、被海風吹動的松樹林、橙色和檸檬的氣息、花崗岩城市、熱帶花園和豔陽炙烤的香草田，透過探索 Claus Porto 130年的歷史，製造出精緻的香水品牌。

▲▼新香報到。（圖／品牌提供）

▲調香師Lyn Harris 被譽為英國最時尚的香水鼻子。

▲▼新香報到。（圖／品牌提供）

▲NO.6 白茉莉為花香調，靈感來自於弗洛雷斯島，主要成分為鳶尾根、茉莉、佛手柑、檀香。

一系列共有6款香味都記錄著 Lyn Harris 在葡萄牙的美好片刻。Lyn Harris 以自身的經歷，描述葡萄牙著名的人 文與風情，這趟香氛之旅走訪著名的阿連特茹平原、孔波爾塔黄金海岸、杜羅河谷葡萄莊園、人間秘境弗洛雷斯島與最具代表的里斯本和波爾圖等。

關鍵字：

香水, 新品牌, 調香師

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