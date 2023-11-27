網友都在瘋「女團4周減重法」　輕鬆瘦下5公斤不反彈

記者李薇／台北報導 圖／for_everyoung10 IG、jennierubyjane IG

冬天到來又是吃鍋、高熱量的季節，但長期這樣的飲食不僅會肥胖，還容易造成身體負擔，網路最近就瘋傳一個「女團4周減肥法」，只要忍下來就可以輕鬆逆襲變瘦。

第一周：啟動期

剛開始可以早中晚餐都按時吃，戒掉所有零食與糖類飲料，每天喝2公升的水、晚上6點之後不吃東西，雖然剛開始不會真的掉很多重量，但身體會慢慢適應開始變瘦的訊號，也會稍微比起大吃大喝健康。

第二周：快降期

開始不吃晚餐，每天只吃早餐與中餐，喝水量建議增加到3公升以上，可以讓身體代謝更好，增加飽腹感，可以透過吃水果補充維生素，但不要吃熱量高、糖分高的水果，這一周體重會比較快速的直線下降。

第三周：突破平台期

因為前兩周的改變，身體會慢慢適應這樣的狀態，所以開始需要更講究的瘦身方式，讓體態有機會更降下來，中餐開始盡量挑選優質碳水與蛋白質，挑選低熱量又有足夠膳食纖維的食材，加速身體代謝，最好可以搭配部分有氧運動，一周三天快走、跑步或是游泳，大量喝水也是必須。

第四周：鞏固期

這段時間可能已經有機會瘦了一點，開始擔心反彈或是想要再繼續瘦下去，建議可以選擇兩天有氧運動、兩天無氧運動，讓身體養成易瘦體質，達到塑型的效果，可以搭配泡澡或是泡腳加速新陳代謝，吃飯一樣堅持5分飽，優質碳水跟蛋白質都是比較好的選擇。