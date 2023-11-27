專訪／從蘇打綠吉他手到「K6」劉家凱：一無是處的人生，並不是一無所有

記者鮑璿安／專訪

從蘇打綠吉他手開始被人熟知，2023年劉家凱以「K6」身分展開全新音樂計畫，離開樂團的襯托，一人站在鏡頭前拍攝受訪是劉家凱今年不斷重複上演的事情，進行本次訪問時，劉家凱以低沉帶有磁性的嗓音與《ET FASHION》問好，他邁入40歲，外表和體態都維持得相當好，甚至聊起音樂，還像新人般熱情，雙眼產生潔淨的光芒。

▲劉家凱身穿MSGM「Never Look back」印花襯衫 NT$20,300；圓領Logo Tee NT$8,800；刷破牛仔褲 NT$15,800。（圖／記者周宸亘攝）

「劉家凱」到「K6」，什麼是「一無是處的人生」 ？

劉家凱和很多音樂人不太一樣，他大方接受自己不太會唱歌的事實，想透過《太棒了！我一無是處的人生》這張專輯訴說什麼？他思考了一下解釋：「這是一直以來我看待自己的方式，因為身旁有太多有才華、運氣很好的人，相較於他們我覺得自己很不足，雖然自己一無是處，但並不是一無所有。」聊到這次製作專輯突破之處，他說是嘗試把唱歌和講話兩件事情做好，「專場的音樂編曲都是我自己一個人完成，在設定內容的時候，我會跟總監陳珊妮討論，讓我自彈自唱，這是我從來沒有的嘗試，因為要唱歌就卡住了，再加上演出時加入口白方式呈現。」花了很大的力氣好好說一件事，讓大家重新認識K6劉家凱。





▲劉家凱演繹Paul Smith抽象滿版針織印花上衣搭配寬版長褲與黑色牛津繫帶皮鞋。（圖／記者周宸亘攝）

在演出中重新獲得力量

劉家凱11月初在水源劇場舉辦了首次專場，之所以會選擇劇場演出，是為了更完整呈現他的人生軌跡，整場演出前半段自選了18首對他深具意義的歌曲，比較抑鬱，當中翻唱四分衛的〈睡美人〉時，憶起父親因車禍成為植物人，雖然綵排時就知道有這橋段，但劉家凱還是忍不住淚水，「現場看到爸爸的照片就很想念他，那個情緒忍不住，我大哭到停不下來，又很擔心影響唱歌」，沒想過有一天在眾人面前如此展現自己的真實情緒，劉家凱直言，「我不太會表達自己的情緒，在人生故事裡面，有些話不太好說，並不是不能說，而是我不希望用我的觀點說故事，擔心傷害到某些人，透過演出的方式表達，其實是療癒我自己」。





▲劉家凱分享自己是「ISFJ守衛者」人格。（圖／記者周宸亘攝）

今年才變成「ISFJ守衛者」

近來相當流行的MBTI測試，分為16型人格，劉家凱分享自己是「ISFJ守衛者」，這類人對生活有著自己的堅持，性格內向卻很關注他人。劉家凱說上次做測試時自己還不是ISFJ，不可思議在短短時間內，性格正在發生變化，今年通過與不同音樂人合作開始人生的下半場，劉家凱為了《一無是處的人生》 MV化身拳擊手，一個半月時間從零開始密集學習拳擊，學習拳擊的時候，對方進攻你要閃避並且逼近對方，這跟他做事方式很不一樣，他卻開玩笑說：「唱歌真的比較難！我的個性就是會硬撐到最後，可是表達我的聲音反而是更難的。」

明年是蘇打綠成立20周年，即將帶來巡迴演唱會，劉家凱說在團體中能感受到滿滿的安全感，但仍會帶著以「K6」身分收穫的這股感動，走得更遠。