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最忍受不了倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感

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記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

談戀愛就像是一場拉鋸賽，有來有往才會有機會繼續下去，但是以下這三大星座最討厭那種倒貼的人，一下就把自己的各種型態晾在眼前，不僅會讓他們覺得很無趣，甚至會反感，半推半就才是他們追求愛情的樂趣。

▲星座,占卜,天蠍座,雙子座,牡羊座,愛情,。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：雙子座

雙子座是好奇心很強的星座，對於越是不了解或是隱藏得越深的人，他們越是有了解的興趣，加上他們熱愛刺激，這種摸不透的感覺讓他們很是熱衷，一旦摸透了就沒有新鮮感，馬上就會轉移目標，所以絕對不要一開始就倒貼、坦誠相對，這樣他們只會覺得沒意思。

▲星座,占卜,天蠍座,雙子座,牡羊座,愛情,。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：天蠍座

天蠍座就是喜歡那種需要去揣測心意、有點神秘感的那種人，如果剛開始你就毫不保留的通通展現在他面前，他就會覺得很無趣，馬上對你失去探索的慾望，他們喜歡有點難度的戀愛，甚至對他們忽冷忽熱，有點虐心的戀情，才是很對他們的胃口。

▲星座,占卜,天蠍座,雙子座,牡羊座,愛情,。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：牡羊座

牡羊座個性熱情灑脫，習慣自己追逐喜歡的事物，一旦遇到自己湊上來的人，反而會害怕躲得遠遠的，他們享受在愛情裡互相拉扯的感覺，對方越是半推半就，他就會越想要征服，如果對他們百依百順，他們就會馬上覺得很無聊，完全不想要再跟對方聯絡，甚至覺得厭煩。

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關鍵字：

星座, 占卜, 天蠍座, 雙子座, 牡羊座, 愛情

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