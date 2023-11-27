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巨城周年慶11／30開跑　118間快閃店登場30%「新竹初登場」

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▲新竹巨城外觀、示意圖。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹巨城周年慶即將在11／30登場。（圖／記者陳凱力攝）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情過後，新竹巨城購物中心人氣、買氣皆旺，今年1至11月業績創下全數正成長，全年最優惠的周年慶，也將在11／30正式開跑，祭出滿千送百回饋之外，還有118個快閃品牌店將在周年慶期間陸續登場，長達27天彷彿天天都是熱鬧園遊會，每次去都有新貨看、新食可嚐。

新竹巨城購物中心周年慶即將在11／30登場，推出全館部分店櫃單筆消費滿3,000元送250元抵用券；3C家電單筆消費滿1萬元送500元抵用券，11／30至12／2期間APP會員全館累計消費滿15,000元，送450元抵用券；12／3至12／5期間累計消費滿12,000元送350元抵用券。

另針對高客單消費者，APP會員當日消費累計15萬元以上，即回饋3,000元至30,000元不等的抵用券；11／30至12／11期間，當日消費累計滿100萬元，可兌換集雅社5萬元購物金，限量3份。

▲新竹巨城周年慶。（圖／業者提供）

▲巨城在周年慶期間引進破百間快閃店模式，每次都給在地民眾帶來新驚喜，此圖為之前周年慶開檔人潮。（圖／業者提供）

而近年周年慶登場的大量快閃店進駐模式，吸引許多消費者前往嚐鮮，今年也祭出118個快閃攤位，其中30%為首次進駐新竹，快閃品牌也推出不同主題，包括看準明年龍年將催出結婚、母嬰需求，「mamaway」、「寶貝可可麗」、「agapebaby」從寶寶用品、呵護肌膚、到待產入門組一應俱全，最低下殺58折優惠，針對解封後出國準備，則有行李箱品牌「NaSaDen」、「Doris」，加拿大時尚休閒鞋「Projext」入選。

此外熱門保養品牌「醉象Drunk Elephant」、網路熱銷冠軍足部保養「阿嬤的配方」，以及蒙布朗瀑布「栗栗クリクリ專門店」、網紅蔡阿嘎的「HAMU雞蛋糕」、台南韓式費南雪「603洞」等輕食也到位，讓你買好吃滿沒問題。

▲巨城2023年周慶來店禮。（圖／業者提供）

▲巨城2023年周慶來店禮，今年以藍色系為主，令人眼睛一亮。（圖／業者提供）

巨城表示，今年1500坪館內改裝已完成，原GAP店鋪空間以Paul餐飲、以色列品牌SABON、NB1906與Calvin Klein進駐，坪效比去年同期增加一倍，此外還有lululemon全台獨家概念店型進駐，以及AVEDA、juliArt髮品保養，加上美食街陸續開幕13家獨特泰、韓、中、印、馬、台菜系餐飲，提供消費者更多樣選擇，今年業績超乎預期，預計周年慶頭幾天即可達到今年業績目標150億元。

▲天母SOGO,新光三越站前周年慶。（圖／各業者提供）

SOGO天母店周年慶從11／29至12／10登場，全館指定櫃位單日累計消費滿5,000元送500元抵用券；3F黃金商品、6F大小家電、影音、中外藝品、虎牌、象印單日累計滿1萬元送500元抵用券，首五日還有滿6萬元加贈1,000元的加碼優惠。

新光三越站前店周年慶從11／30起至12／13開跑，推全館累計消費5,000元送5,000點、化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點回饋，首7日名品、大家電、法雅客、iStore使用skm pay支付，單筆消費滿萬元送10,000點。

▲天母SOGO,新光三越站前周年慶。（圖／記者蔡惠如攝）

而針對會員即將在明年一月底到期的點數，也在站前店的周年慶邁入重頭戲，除了原本的10點可折抵1元消費，周年慶首四日再推獨家優惠，於APP上扣50點即可兌換500元抵用金，直接將點數回饋放大100倍，另推出5000件6折以下的扣點優惠商品，包括日本電子鍋、氣炸鍋、蘋果汁、橄欖油、行李箱、按摩器等，甚至連北投溫泉會館票券、旅居文旅雙人房都能換到，優惠方案比去年再增加20%。

關鍵字：

巨城, 周年慶, 週年慶, 新竹

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