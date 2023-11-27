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台北101超夢幻薔薇花廊　BELLAVITA純白雪影耶誕造景登場

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▲信義計畫區耶誕造景。（圖／各業者提供）

▲信義計畫區耶誕造景，台北101出現薔薇花牆。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著年末一連串節日靠近，信義計畫區個百貨也陸續登場節慶造景，台北101在周邊夢幻風格的馬車、旋轉木馬已經備齊，新光三越信義新天地點亮13米最高耶誕樹，貴婦百貨BELLAVITA結合奇幻極簡風格的耶誕造景也登場，彷彿像一張立體的巨大卡片，比起去年的豐富場景，走出另一種更現代的時尚興味。

▲信義計畫區耶誕造景。（圖／各業者提供）

▲信義計畫區耶誕造景。（圖／各業者提供）

耶誕將至，台北101四周路樹與花圃已妝點上璀燦的燈火，信義路側的「夢幻馬車」、「奇幻旋轉木馬」、及松智路側「薔薇花廊」陳列嶄新登場，今年台北101全館共35處耶誕打卡點將陸續曝光，讓消費者環繞一圈，處處都能收集到各式新照。

▲信義計畫區耶誕造景。（圖／各業者提供）

▲信義計畫區耶誕造景。（圖／各業者提供）

▲信義計畫區耶誕造景。（圖／各業者提供）

今年BELLAVITA的耶誕造景，回歸全白的詩意空間，把重點放在場域中的陽光元素，讓在其中遊走的民眾，能享受冬日裡的和煦陽光，加上與自然共舞概念的小動物，立體般普普風格的銀雪佈滿廣塲，加上樹下的銀白色球閃閃發亮，象徵等待著送禮與祝福對方的時刻，耶誕裝置陳列從即起至明年1／1，活動期間在館內消費滿5萬元以上，即獲得WMF 餐具八件組、RIEDEL 紅酒杯四件組、HONEYWELL 節能除濕機等對應贈禮。

▲新光三越信義新天地耶誕樹。（圖／業者提供）

▲新光三越信義新天地公開17米耶誕樹。（圖／業者提供）

新光三越信義新天地17米高耶誕樹日前點燈，吸引許多民眾駐足觀賞聲光表演，業者表示今年以「時光」為主題設計，以一天的12時序輪流播放不同的窗格剪影，且每15分鐘會呈現2至3分鐘的燈光秀，整個檔期約1200場次，讓民眾每次經過都有不同驚喜，統一時代百貨的耶誕慶典「愛sharing」也將在11／17登場，將會把百貨二樓戶外變成節慶樂園。

▲新光三越信義新天地耶誕樹。（圖／業者提供）▲新光三越信義新天地耶誕樹。（圖／業者提供）

新光三越今年在A11門口打造「17米時光之樹」，樹身透過手工層層堆疊，以超過一萬株雪白的葉片，並於下方的時光小屋中加入12時序的概念，於每小時展現不同窗景。透過窗格剪影，呈現溫馨耶誕場景，象徵與重要的人一起度過的每個時刻。而往年下午5點啟動的燈光秀，今年更首度下午4點就開始演出，於整點、半點(30分時)，會有3分鐘的動畫演出，於15分、45分也會展演2分鐘的聲光秀演出。

關鍵字：

耶誕造景, 信義計畫區

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