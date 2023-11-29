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新光三越站前店週年慶11／30開打　5千件「6折以下點數爆品」壓軸登場

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▲新光三越站前店周年慶。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越旗下最後一波站前店週年慶將在11／30正式登場。（圖／記者蔡惠如攝）

時尚中心／台北報導

新光三越旗下最後一波週年慶優惠-台北站前店將在11／30壓軸登場啦！隨著天氣越來越冷，冬裝跟暖心家電採購絕對就要趁這波，站前店週年慶最大特色就在豐富的「會員燒點」方案！快把新光三越APP拿出來看看今年週年慶累積了多少skm points點數，共有5000件6折以下的點數兌換方案任你選，絕對找得到你想要的，今年聰明採購漂亮收尾絕對要跑一趟站前店週年慶！

▲天母SOGO,新光三越站前周年慶。（圖／各業者提供）

▲新光三越站前店周慶冬被寢具全面下殺18折起，獨家扣50點再享500元購物金。（圖／新光三越提供）

▲新光三越站前店周年慶。（圖／業者提供）

▲Kinloch Anderson石墨烯複合羊毛可水洗雙人冬被加抗菌枕一，特價3,980元，原價21,200元。

超狂滿額回饋最後一檔快把握
新光三越台北站前店週年慶從11／30至12／13強勢登場，全館累計消費滿5,000元送5,000點skm points，化妝品單筆消費滿2,000元送2,000點skm points，大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬元送5,000點skm points、首七日skm pay獨享加碼滿萬送萬點skm points，絕不囉唆的滿額回饋最後一檔就在這，想買什麼別客氣一定要來踩點。

▲新光三越站前店周年慶。（圖／業者提供）

▲LANCOME 超未來肌因新客組，特價3,942元，價值6,583元。

skm points怎麼用都超好用
而針對明年1月底即將到期的skm points會員點數，站前店也毫不手軟的祭出數千件「吸點」優惠回饋，除可以透過「10點折抵1元」的方式來使用之外，也推出超多主題換購優惠，包括「廚房家電」THOMSON多功能美顏料理鍋、NICONICO微電腦電子鍋、BRUNO美型智能氣炸鍋、Panasonic電烤箱等品牌單品，扣1.3萬點起即可用65折優惠帶回家。

此外連「超市箱購」都能用點數享超低優惠，如原價2,100元的希望之露蘋果汁，扣7,700點直接36折、原價2,826元的奧莉塔精緻橄欖油，扣1.7萬點也能用6折輕鬆買回家，且連「戶外旅遊」也能換，原價14,600元的北投水美溫泉會館秋冬一泊二食平日券，只要扣3.5萬點用24折就能買到、NEW BALANCE 237系列女復古休閒鞋原價2,680元，扣1.5萬點就能用38折入手。

▲新光三越站前店周年慶。（圖／業者提供）

▲ESTEE LAUDER 特潤修護雙星組，特價5,625元，價值8,703元。

而站前店每年最受歡迎的獨家「APP獨家天天開門禮」也加碼登場，從11／30至12／13活動期間，於指定日期早上10點，至新光三越APP點數專區扣10點skm points，即可於指定日期憑當日單筆300元發票兌換點數爆品，包括價值1,130元的「E&S全面理想護手霜」、價值525元的「后秘帖循環精華隨身瓶」、價值460元的「耕沅油品100%冷壓壓榨苦茶油」，只要滑滑手指扣點立馬就賺到。

▲新光三越站前店周年慶。（圖／業者提供）

▲PIERRE CARDIN休閒 羽絨夾克，特價6,900元，原價13,800元。

針對已經列好選購清單的會員們，站前店還獨家推出「點數放大百倍密技」，週年慶首四日11／30至12／3期間，至新光三越APP點數專區扣skm points 50點，即可獲得「電子抵用金500元」，瞬間50點優惠直接放大100倍，每人至多1份一定要把握喔。

▲新光三越周年慶首波促銷單品。（圖／業者提供）

▲扣100點skm points抽國泰航空法國巴黎單人來回機票。

折抵下來的畸零點數也別浪費，從11／30至12／17期間，扣skm points 100點，還能抽價值43,500元的國泰航空法國巴黎單人來回機票，站前店最後一檔再加碼，除法國機票外還可選擇另抽價值113,398元的「日本名古屋精彩行程五天四夜雙人遊」或價值21,138元的「台北-釜山單人來回機票」，絕對讓你用的很過癮。

超殺折扣一出手就賺到
站前店今年聯手40家化妝品品牌，推出30萬優惠特惠組，祭出百組買一送多組合，最後回饋完全不手軟包含NO.1小黑瓶搶購組買50ml再送50ml、Kiehl’s金盞花保濕水嫩組買一送8、碧兒泉主打明星商品奇蹟特嫩精華也誠意祭出買50ml再送50ml，另有耶誕新貨到，首推ESTEE LAUDER永恆星願歡慶禮盒組25折、DIOR迪奧杜樂麗花園限量彩妝組、GIORGIO ARMANI 亞曼尼聖誕精品店倒數月曆通通有。

▲新光三越站前店周年慶。（圖／業者提供）

▲蘭蔻明星組推出買1送7，再享化妝品單筆2,000元送2000點。

▲新光三越站前店周年慶。（圖／業者提供）

▲買一送N比拚雙11！碧兒泉明星商品奇蹟特嫩精華買50ml送50ml，僅要3,060元。

▲新光三越站前店周年慶。（圖／業者提供）

▲週年慶再搶耶誕商機，買GIORGIO ARMANI倒數月曆同享化妝品單筆2,000元送2000點優惠。

看準年末商機熱門家電也有看頭，站前店推「買機送機」不手軟，買SONY集雅社65型4K mini LED電視，價值近4,000元的聯名氣炸鍋直接送、買AILOCK 8合一人臉辨識款電子鎖，再贈觸控式氣炸鍋，飛利浦更推買空氣清淨機，登錄再加贈清淨機+氣泡水機+電磁爐；單品超值回饋也不少，首推來思比掃拖二合一機器人36折、DYSON恆隆行甲醛空氣清淨機BP03現折3,000元，絕對讓你買到賺到。

▲新光三越站前店周年慶。（圖／業者提供）

▲iRobot來思比 Roomba Comboi5掃拖二合一機器人特價19,499元，原價52,999元。

寶可夢週年慶獨家禮最後一波快把握
今年寶可夢絕對是年末最夯話題！新光三越週年慶超搶的獨家會員禮，最後一波站前店在skm pay及11大指定銀行卡友禮、skm points集點送限時現身！共26款寶可夢包括皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜、百變怪、伊布等角色以像素風格和日式風格登場，最後收集機會再不來就搶不到啦！

▲新光三越站前店周年慶。（圖／記者蔡惠如攝）

而新光三越站前店為打造今年冬天最熱門打卡點，以「寶可夢的耶誕樂園」為核心概念，在明年1／2前有10米高巨型耶誕樹之外，更有特別從日本引進的6米高巨型皮卡丘驚喜登場，宛若漫天繁星傾瀉而下的夢幻燈海，點亮整個北車商圈，成為這個冬天最耀眼的拍照聖地，民眾可至寶可夢耶誕樂園打卡，和寶可夢圖騰一起拍下最萌合照，還能聰明享折扣，11／30起快去站前店開啟小確幸吧！

關鍵字：

新光三越站前店週年慶, 點數回饋, skm points, 抽獎, 寶可夢

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