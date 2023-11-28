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可愛爆擊！「KINGJUN聖誕禮盒」又甜又Q、BT21倒數日曆天天有小確幸

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實習記者施至真／綜合報導

充滿溫暖氛圍的聖誕節即將到來，不管是自己要送禮或是跟朋友交換禮物，美味「甜點」絕對是最厲害的贈禮首選，有Pinkoi獨賣的超萌KINGJUN、BT21聖誕限定禮盒，還有ROYCE'聖誕巧克力絕對不能錯過！以下整理5款質感滿分的聖誕限定禮盒，送禮超級體面，一起吃感情更加倍。

＃有點秋 X KINGJUN 聖誕達克奶油夾心餅禮盒

KINGJUN首次與甜點品牌攜手，推出「聖誕達克奶油夾心餅禮盒」，將可愛角色用派皮創造出來的奶油夾心餅乾，內層搭配香甜的奶油內餡，與派皮融合交織出不同風味，每一口都是味覺饗宴！

▲聖誕禮盒。（圖／Pinkoi提供）

▲有點秋 X KINGJUN 聯名聖誕達克奶油夾心餅禮盒。（圖／Pinkoi提供，下同）

達克瓦茲共推出3款口味，微帶點脆殼、內層蓬鬆柔軟，最特別的「草莓覆盆子大福達克」口味，配上QQ的大福皮及果醬，三重口感的交織體會，一吃就愛上。

▲聖誕禮盒。（圖／Pinkoi提供）

＃BT21 Elisas Wonderland佳節倒數日曆禮盒

手作常溫菓子專賣店「愛莉莎的夢遊仙境」與BT21聯手合作的聖誕倒數月曆餅乾禮盒，每一個小格子都藏著令人期待的糖霜餅乾或冰曲奇；除了精緻包裝，還附有佳節特別款卡片、燙金紙袋，滿滿細節讓人想收藏，全部擺出來放在桌上，看起來更美味。

▲聖誕禮盒。（圖／Pinkoi提供）

▲BBT21 l Elisas Wonderland 佳節倒數日曆禮盒。

＃感恩聖誕手工馬卡龍緞帶禮盒

以聖誕彩繪為主題的手工馬卡龍，絕對是完美的佳節禮盒！有啾咪巧克口味的薑餅人、檸檬聖誕老人、充滿戀愛氛圍的耶誕花圈等等，光是視覺就讓人感受到滿滿暖意，送禮超有面子。

▲聖誕禮盒。（圖／Pinkoi提供）

▲感恩聖誕3D立體彩繪12入法式手工馬卡龍緞帶禮盒提袋。

＃ROYCE’聖誕限定禮盒

ROYCE’巧克力也推出聖誕限定禮盒啦，心意滿滿的「聖誕裝飾蛋糕系列」，隨意就能組裝成草莓蛋糕造型，輕鬆打造節慶儀式感！好吃又好玩的「聖誕拉炮巧克力組」，讓你邀請好友一起拉開拉炮，比賽拿巧克力，為聚會帶來更多樂趣。

▲聖誕禮盒。（圖／Pinkoi提供）

▲（圖左）聖誕裝飾蛋糕系列禮盒、（圖右）聖誕拉炮巧克力組。（圖／翻攝Royce Chocolates Taiwan臉書）

＃PIERRE HERMÉ精品馬卡龍

法國精品馬卡龍「PIERRE HERMÉ」從11月26日至12月25日，在台北新光三越信義新天地A11，帶來為期一個月的快閃店，除了精選12款熱銷馬卡龍之外，聖誕節限定的「茉莉葡萄柚馬卡龍」和「橙花開心果馬卡龍」也是必入手品項，在歡樂的節日裡不妨和朋友一起嚐嚐法國大師的手藝吧。

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關鍵字：

Pinkoi, 聖誕禮盒, Kingjun, BT21, 馬卡龍, ROYCE, PIERREHERMÉ, 巧克力, 倒數日曆

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