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真正女神降臨！文佳煐「薄紗看秀太仙」一舉奪下Dolce＆Gabbana品牌大使

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記者鮑璿安／台北報導

27歲韓星文佳煐演出《女神降臨》、《愛情的理解》等戲劇獲得知名度，Dolce&Gabbana（杜嘉班納D&G）最新宣佈文佳煐成為全球品牌大使，終於等到此次合作正式官宣，因為早在今年（2023）9月文佳煐以品牌仙氣造型看秀，就已經引起討論，展現出有別戲劇中的多變魅力。

▲▼文佳煐「薄紗看秀太仙」一舉奪下Dolce＆Gabbana品牌大使 。（圖／翻攝自IG）

▲文佳煐9月米蘭時裝周看秀造型引發熱議，終於升格Dolce＆Gabbana品牌大使 。（圖／翻攝自IG）

文佳煐9月時前往米蘭時裝周Dolce&Gabbana 2024春夏大秀，當時身穿一套純白色優雅裙裝，獨特的薄紗圍繞身線，帶來若隱若現的仙氣，文佳煐標誌性長捲髮加持下，猶如真人版「女神降臨」，果然在時裝周上成為矚目焦點，也為雙方合作埋下更多可能性。

Dolce&Gabbana在聲明中提到，「文佳煐為新任Dolce&Gabbana全球大使，代表創意與優雅的旅程，這次合作將重新定義時尚與戲劇電影優雅的交匯，為品牌傳承開啟新篇章。」官宣這次新身分後，文佳煐也隨即在Dolce&Gabbana最新Holiday Party活動上露面，她梳起俐落馬尾，身穿略帶成熟韻味的紅色光澤感禮服現身，手持Devotion皮革包相呼應，駕馭新裝頗有氣勢，可見她風格上的多變性。

▲▼Polo Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲▼Polo Ralph Lauren。（圖／品牌提供）

▲Polo Ralph Lauren 宣佈新任南韓品牌大使為人氣女團aespa成員Winter。（圖／品牌提供）

韓流影響力持續發酵，Polo Ralph Lauren 宣佈新任南韓品牌大使為人氣女團aespa成員Winter，並釋出她所演繹的秋冬節慶系列造型，展現雙方絕佳契合度，之間Winter以品牌標誌性學院風出鏡，超有季節感。

► aespa成員Winter新身分揭曉！紅棕髮搭Polo Ralph Lauren學院風洋裝辣又帥

關鍵字：

文佳煐, Dolce&Gabbana, 品牌大使

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