最懶得經營朋友圈星座Top 3 ！第一名被動到極點　只想把時間留給自己





▲「最懶得經營朋友圈」星座Top 3。（示意圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／綜合報導

交友是入社會後的重要環節，但是有些人偏偏就厭世到懶得和外人相處，而且並非不擅長社交，而是到了新環境懶得交朋友，更懶得經營自己的朋友圈，以下就公開「最懶得交友」星座Top 3 ！

Top 3 水瓶座

要打入水瓶座的內心真的是一大難事，除了他們安於現狀的慣性之外，水瓶也很少會主動與他人交流，因為他們認為不需要去偽裝成好像很受歡迎的樣子，即便是在人群中默默不說話，水瓶也安然自得。要說他們古怪其實不然，或許是他們早就找到了自己的生活節拍，要水瓶逼著融入什麼群體，倒不如安安靜靜做自己的事情比較實際。

Top 2 天蠍座

天蠍座在自己的生活圈相當自在，朋友多不如少而精，有幾個知心的就足夠了，也讓天蠍在朋友之間不知不覺有了「邊緣人」的封號，事實上天蠍並非冷漠，而是會看對方與自己三觀是否契合，若是價值觀各方面都聊得來，那才有交友的必要，所以天蠍的厭世是因人而異。

Top 1 處女座

處女座的邊緣程度其實是一座冰山，交友的標準很高，於是很多人在他們眼裡，就成為了沒有必要多聊的類型。不過一旦接近處女，卻又發現沒那麼難聊，是外表的冷淡讓他們成為很難親近的對象，要是打開話匣子也是停不下來的類型，所以如果處女主動和你說話，代表你的魅力非常大，因為他們被動到不行。