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台灣敲碗！麥當勞ＸVerdy聯名包裝欠收藏　抹茶派流心雙餡一口爆漿

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實習記者施至真／綜合報導

大陸麥當勞居然與BLACKPINK巡演藝術總監Verdy推出聯名啦！從外包裝到漢堡盒、飲料杯通通印上Verdy標誌性的黑白狗狗「Vick」；除了聯名新包裝，新品「抹茶豆乳派」雙重內餡爆漿的畫面，光是看形象照就讓人口水直流，讓不少粉絲敲碗期待台灣能跟進！

▲麥當勞x Verdy。（圖／翻攝小紅書＠麥當勞）

▲大陸麥當勞ＸVerdy聯名包裝，新品抹茶豆乳派。（圖／翻攝小紅書＠麥當勞，下同）

大陸麥當勞這回與街頭藝術家Verdy推出聯名套餐，日前擔任BLACKPINK巡演藝術總監的Verdy，可以說是近年時尚潮流圈的紅人。本次聯名包裝將標誌性的黑白狗狗Vick作為主視覺，從飲料杯、漢堡盒、炸雞紙袋到歡樂分享盒，都能見到Vick的身影。

▲麥當勞x Verdy。（圖／翻攝小紅書＠麥當勞）

喜歡Verdy聯名系列，也可以購買限定套餐，獲得LOGO收納袋，或購買套餐加購造型鑰匙圈，超萌設計讓粉絲興奮表示不能錯過，甚至敲碗台灣也想要！

▲麥當勞x Verdy。（圖／翻攝小紅書＠麥當勞）

▲麥當勞ＸVerdy加購周邊商品，有鑰匙圈、收納袋等。（圖／翻攝小紅書＠科科科子默）

除了聯名包裝，包裹著金黃酥脆外皮的「抹茶豆乳派」，內餡擁有濃郁抹茶以及豆乳卡士達醬，一口咬下後，雙重口味的流心內餡，與酥皮形成外酥內軟的享受，讓人一口接著一口停不下來。

▲麥當勞x Verdy。（圖／翻攝小紅書＠麥當勞）

▲麥當勞「抹茶豆乳系列」新品，抹茶豆乳派一吃就愛上。（圖／翻攝小紅書＠麥當勞）

蛋塔控注意！大陸肯德基也推出「麥片脆脆生巧風味蛋塔」，外層香酥的千層脆皮與經典蛋塔內餡，內層加入香濃比利時巧克力，上層鋪滿巧克力麥片，一口咬下，絲滑的流心巧克力結合爽脆口感，雙重享受絕對能滿足甜點控的心！

▲蛋塔。（圖／翻攝小紅書＠肯德基）

▲肯德基推出麥片脆脆生巧風味蛋塔。（圖／翻攝小紅書＠肯德基）

抹茶控在台灣也能吃到好吃的抹茶派！摩斯漢堡推出「抹茶紅豆米派」，外層以蓬萊米穀粉製成獨特米派皮，內餡以在地抹茶麻糬，搭配屏東紅豆製成綿密香甜紅豆餡，不甜不膩，一口咬下Q彈又酥脆的口感，讓人一吃就上癮。

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關鍵字：

麥當勞, Verdy, 聯名, 抹茶豆乳派, 流心派

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