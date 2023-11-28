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朴恩斌《無人島的Diva》波浪捲太溫柔！造型變化史根本髮型百科全書

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實習記者施至真／綜合報導

朴恩斌飾演Netflix浪漫喜劇《無人島的Diva》中，擁有天籟嗓音的少女，劇中不僅親自開嗓獻唱，一頭「溫柔波浪捲」有別以往造型，更讓她圈粉無數。而朴恩斌從俏皮短髮到氣質波浪長髮，每款造型都能輕鬆駕馭，更被粉絲譽為「髮型百科全書」！

朴恩斌在《無人島的Diva》中，飾演一名擁有天籟嗓音的16歲高中生「徐木河」，為此苦練唱歌多時，展現驚人的歌唱實力，不禁令人讚嘆為「被演戲耽誤的歌手」。回顧她的髮型變化史，從早期作品中，眉上齊瀏海搭配中長髮的清純形象，到《非常律師禹英禑》中令人印象深刻的蘋果頭，以及現在長至腰間的波紋捲髮，全部造型都散發滿滿仙氣超圈粉。

▲朴恩斌髮型。（圖／翻攝IG@eunbining0904）

▲朴恩斌在《無人島的Diva》中，飾演高中生「徐木河」。（圖／翻攝IG@eunbining0904，下同）

這回朴恩斌以仙氣波浪捲造型出鏡，無論是整理成法式瀏海、扎上辮子的甜美形象，仙女旁分瀏海，還是讓人怦然心動的歐美線條挑染，舉手投足間都展現滿滿仙氣！相比早期一頭棕紅色波浪中長髮，搭配俏皮的眉上齊瀏海造型，更增添不少氣質。

▲朴恩斌髮型。（圖／翻攝IG@eunbining0904）

▲朴恩斌髮型。（圖／翻攝IG@eunbining0904）

▲朴恩斌早期眉上齊瀏海造型十分俏皮。

除了長髮造型，朴恩斌在代表作《非常律師禹英禑》中，古靈精怪的日系蘋果頭，更讓她展現活潑可愛的一面；而微微向外翻的外翹短髮，俐落中又帶點隨性感，搭配空氣瀏海更加清純減齡！

▲朴恩斌髮型。（圖／翻攝IG@eunbining0904）

▲朴恩斌在《非常律師禹英禑》中的蘋果頭令人難忘。

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關鍵字：

朴恩斌, 無人島的Diva, 波浪捲, 髮型, 捲髮, 短髮

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