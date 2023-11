皮膚暗沉的8個原因！從日常保養到飲食調整　做對重回發光美肌

文/美人圈

行走江湖,最怕被人問說你沒睡好嗎?因為這言下之意就是指你看起來好疲憊、好糟、整個人怎麼如此黯淡無光!暗沉可說是肌膚保養上最棘手的困擾之一,有時候,明明保養也有擦了,但那種由內而外帶出的暗沉感連化妝都救不了。這篇文章帶大家破解暗沉真正的原因,並教你正確對策,快來學會從此肌膚就能漂亮發光!

▲皮膚暗沉的8個原因。(圖/BEAUTY美人圈提供,下同)

一、皮膚暗沉的8個原因

1.紫外線曝曬導致黑色素沉澱

有時即使沒有明顯變黑,但臉看起來就是很灰撲撲、花花的、沒有晶瑩剔透感,這是因為肌膚底下的黑色素已經大量生成沉澱了,即是還沒浮出肌膚表面,也會讓肌膚透光性大幅降低。

長時間暴露於陽光下的紫外線會讓膚色不只變黑,更顯暗沉。UVB可以穿透皮膚的表層,刺激皮膚細胞中的黑色素生成。這會導致皮膚變得暗沉,並可能出現斑點和色素不均勻。UVA具有較長的波,可以滲透更深的皮膚層,損害膠原蛋白和彈性纖維,使皮膚失去彈性,出現皺紋和暗沉。

紫外線還會損害DNA、產生自由基並引發皮膚發炎,這些都會導致肌膚暗沉。建議在戶外活動時使用寬頻防曬,戴太陽眼鏡和遮陽帽,以減少曝曬對皮膚的損害。

2.空氣污染

空氣中的污染物質會附著在皮膚上,這些細小的顆粒物和有害氣體、不穩定的自由基會攻擊健康的皮膚細胞,引發氧化反應,損傷細胞的結構和功能,也可能損害膠原蛋白失去彈性,甚至刺激皮膚細胞產生過多的黑色素,同時導致皮脂平衡失調,使皮膚過度乾燥或過度油膩,引發暗瘡、粉刺等等,是導致皮膚暗沉和老化的重要原因之一。

而且當皮膚接觸到有害物質時,它可能變得敏感並出現紅腫、發癢或發炎的情況。不僅使皮膚不適,還可能導致色素沉積,使皮膚看起來不均勻和暗沉。因此定期的皮膚清潔和隔絕皮膚免受污染物質的侵害很重要。

3.不規則的作息時間

缺乏足夠的睡眠和不規則的生活節奏可能會導致皮膚疲憊,在夜間無法好好修復更新,使白天損傷持續累積,不健康的暗沉感更加明顯。

4.高壓力生活

長期處於高壓力環境中可能導致荷爾蒙失調,不知不覺讓肌膚失去健康機能,油水失衡、冒痘、長粉刺通通來,就連產生的疤痕、痘印也無法很快淡化。學會應對壓力和放鬆技巧,有助於改善皮膚狀況。

5.老廢角質層堆積

皮膚的表面角質層通常是保護皮膚的天然屏障。然而,當角質層堆積過多,它們可能會阻礙新的皮膚細胞上浮,導致皮膚變得粗糙和暗沉。排列不整齊時也會讓光線無法好好完整折射,影響發光透亮感。

6.血液循環不佳

有時被人說「氣色很差」指的是這種,血液是運輸氧氣和營養至皮膚的主要管道。當血液循環不佳時,皮膚可能會收到不足的氧氣和營養供應,導致皮膚變得蒼白和暗沉。運動、按摩、保持適當的身體姿勢以及足夠的水分攝取都有助於改善血液循環,讓皮膚看起來更有生氣。

7.缺乏足夠的水分攝取

水分對皮膚保濕至關重要。不足的水分攝取會導致皮膚乾燥和暗沉,甚至看起來乾癟、無法透光。確保每天喝足夠的水並加強保濕,以保持皮膚的水分和透光性。

8.荷爾蒙變化

生理期、孕婦或更年期女性的荷爾蒙波動可能導致皮膚變得暗沉。在這些時期,適當的護理和飲食調整可以幫助改善皮膚狀況。

二、改善皮膚暗沉:掌握5個保養原則