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皮膚暗沉的8個原因！從日常保養到飲食調整　做對重回發光美肌

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文／美人圈

行走江湖，最怕被人問說你沒睡好嗎？因為這言下之意就是指你看起來好疲憊、好糟、整個人怎麼如此黯淡無光！暗沉可說是肌膚保養上最棘手的困擾之一，有時候，明明保養也有擦了，但那種由內而外帶出的暗沉感連化妝都救不了。這篇文章帶大家破解暗沉真正的原因，並教你正確對策，快來學會從此肌膚就能漂亮發光！

▲保養 。（圖／美人圈提供）

▲皮膚暗沉的8個原因。（圖／BEAUTY美人圈提供，下同）

一、皮膚暗沉的8個原因

1.紫外線曝曬導致黑色素沉澱

有時即使沒有明顯變黑，但臉看起來就是很灰撲撲、花花的、沒有晶瑩剔透感，這是因為肌膚底下的黑色素已經大量生成沉澱了，即是還沒浮出肌膚表面，也會讓肌膚透光性大幅降低。

長時間暴露於陽光下的紫外線會讓膚色不只變黑，更顯暗沉。UVB可以穿透皮膚的表層，刺激皮膚細胞中的黑色素生成。這會導致皮膚變得暗沉，並可能出現斑點和色素不均勻。UVA具有較長的波，可以滲透更深的皮膚層，損害膠原蛋白和彈性纖維，使皮膚失去彈性，出現皺紋和暗沉。

紫外線還會損害DNA、產生自由基並引發皮膚發炎，這些都會導致肌膚暗沉。建議在戶外活動時使用寬頻防曬，戴太陽眼鏡和遮陽帽，以減少曝曬對皮膚的損害。

2.空氣污染

空氣中的污染物質會附著在皮膚上，這些細小的顆粒物和有害氣體、不穩定的自由基會攻擊健康的皮膚細胞，引發氧化反應，損傷細胞的結構和功能，也可能損害膠原蛋白失去彈性，甚至刺激皮膚細胞產生過多的黑色素，同時導致皮脂平衡失調，使皮膚過度乾燥或過度油膩，引發暗瘡、粉刺等等，是導致皮膚暗沉和老化的重要原因之一。

而且當皮膚接觸到有害物質時，它可能變得敏感並出現紅腫、發癢或發炎的情況。不僅使皮膚不適，還可能導致色素沉積，使皮膚看起來不均勻和暗沉。因此定期的皮膚清潔和隔絕皮膚免受污染物質的侵害很重要。

3.不規則的作息時間

缺乏足夠的睡眠和不規則的生活節奏可能會導致皮膚疲憊，在夜間無法好好修復更新，使白天損傷持續累積，不健康的暗沉感更加明顯。

4.高壓力生活

長期處於高壓力環境中可能導致荷爾蒙失調，不知不覺讓肌膚失去健康機能，油水失衡、冒痘、長粉刺通通來，就連產生的疤痕、痘印也無法很快淡化。學會應對壓力和放鬆技巧，有助於改善皮膚狀況。

5.老廢角質層堆積

皮膚的表面角質層通常是保護皮膚的天然屏障。然而，當角質層堆積過多，它們可能會阻礙新的皮膚細胞上浮，導致皮膚變得粗糙和暗沉。排列不整齊時也會讓光線無法好好完整折射，影響發光透亮感。

6.血液循環不佳

有時被人說「氣色很差」指的是這種，血液是運輸氧氣和營養至皮膚的主要管道。當血液循環不佳時，皮膚可能會收到不足的氧氣和營養供應，導致皮膚變得蒼白和暗沉。運動、按摩、保持適當的身體姿勢以及足夠的水分攝取都有助於改善血液循環，讓皮膚看起來更有生氣。

7.缺乏足夠的水分攝取

水分對皮膚保濕至關重要。不足的水分攝取會導致皮膚乾燥和暗沉，甚至看起來乾癟、無法透光。確保每天喝足夠的水並加強保濕，以保持皮膚的水分和透光性。

8.荷爾蒙變化

生理期、孕婦或更年期女性的荷爾蒙波動可能導致皮膚變得暗沉。在這些時期，適當的護理和飲食調整可以幫助改善皮膚狀況。

▲保養 。（圖／美人圈提供）

二、改善皮膚暗沉：掌握5個保養原則

卸妝清潔、去角質

卸妝、洗臉不能省！正確的清潔可以去除油脂、污垢和化妝品殘留，幫助皮膚呼吸，減少毛孔阻塞，並促進新陳代謝，減少髒污停留引起發炎、黑色素沉澱。定期調理角質，則是可以讓角質規律排列、正常代謝更新。

充足的保濕

大量保濕是除去暗沉的第一步！也是最簡單能做到的，多保濕、多喝水，有助於防止乾燥和皮膚老化，讓皮膚看起來更有光澤。

務必防曬

出門必擦防曬，即使在陰天也不例外。選擇高係數SPF的產品，以保護皮膚免受UVB、UVA紫外線的損害，減少暗沉和色素沉積的風險。

良好的睡眠品質

確保每晚充足的睡眠時間，因為皮膚在夜間進行修復和再生。不足的睡眠可能導致皮膚疲憊和暗沉。建立健康的睡眠習慣，包括睡眠時務必關燈、固定的入睡時間和睡前遠離3C等各種電子設備。

多運動

運動有助於增加血液循環，提供更多氧氣和營養給皮膚，看起來更有紅潤光澤。養成規則的運動習慣可以長期改善肌膚的血液供應，讓氣色更加自然健康。

▲保養 。（圖／美人圈提供）

三、改善皮膚暗沉要吃什麼？營養素與飲食原則

“You are what you eat.” 你吃下的東西都會反映在肌膚上，健康均衡的飲食是肌膚漂亮發光的基本，避免過度烹煮、高油高糖油炸類的食物，可以減少帶給肌膚負擔。

彩虹色蔬果

選擇各種不同顏色的蔬菜和水果，因為它們提供多種抗氧化劑和營養素。例如，紅色、橙色和綠色蔬果通常富含維生素C和維生素E，有助於提亮膚色。

抗氧化食物

多攝取富含抗氧化物質的食物，如維生素C、維生素E和β-胡蘿蔔素有助於對抗自由基損害，提升膚色明亮度。例如莓果、綠茶、堅果、橙子、柚子、草莓、堅果、紅椒和胡蘿蔔。

維生素C

柑橘類水果、紅椒和草莓都含有豐富的維生素C，減少黑色素活躍作用，有助於皮膚明亮、美白膚色。也很推薦口服維他命C，在忙碌生活中不怕補充不足。

維生素A

維生素A對於皮膚健康至關重要，可以促進細胞再生和減少暗沉，幫助加速代謝、老廢細胞脫落，推薦食物包含胡蘿蔔、南瓜、甜薯和菠菜。

葉綠素

多補充綠葉菜，如菠菜和羅馬生菜，有助於提高膚色。歐美人士流行早晨來一杯綠蔬果汁或是綠拿鐵，是不錯的選擇。

水分

充足的水分有助於保持皮膚水分平衡，減少乾燥和暗沉。每天喝足夠的水，多吃富含水份的蔬菜水果，如西瓜和黃瓜。

全穀食品

全穀食品如燕麥、糙米和全麥麵包富含維生素B和纖維，有助於保持皮膚健康。它們可以幫助調節血糖，降低糖分對皮膚的不良影響。

健康脂肪

選擇富含Omega-3脂肪酸的食物，Omega-3脂肪酸對於皮膚健康至關重要，可以幫助減少發炎，改善膚色。如鮭魚、鯡魚、亞麻籽、堅果和橄欖油，要避免食用過多飽和脂肪和反式脂肪。

抗發炎飲食

選擇富含抗炎成分的食物，有助於減少皮膚發炎，提升膚色均勻性。包括綠葉蔬菜、藍莓、草莓、魚類和綠茶。

控制糖分攝取

過多的糖分攝取可能引發糖化反應，導致膠原蛋白損害和皮膚老化。減少糖分攝取，選擇低糖飲食，有助於維護膚色的均勻性。

控制鈉攝取

應該很少人在宵夜吃完泡麵、午餐肉、洋芋片、味精高湯等等的食物後，皮膚還能水亮發光，由於高鈉飲食可能導致水分滯留和腫脹，往往吃完隔天水腫又暗沉。盡量減少鈉的攝取，選擇少鹽調味和加工食品。

控制咖啡因和酒精攝取

過量的咖啡因和酒精可能導致皮膚脫水和發炎。避免酗酒和咖啡上癮，並記得喝的同時補充足夠的水分。

四、改善皮膚暗沉的保養方法：保養品推薦

選用含有維生素C、維生素E、美白等成分的保養品，這些成分有助於減少自由基損害、提亮膚色並促進膠原蛋白的生成。

克蘭詩 氧氣亮白淡斑精華

加勒比櫻桃富含維他命C的超高美白力，加上全新超級植物桃金孃萃取，讓肌膚不單是透出光澤，更勻淨無瑕，煥發由內而外的好氣色，讓肌膚深呼吸、透亮白！Dcard網友大讚「會變比較粉嫩＋亮白，然後淡化斑點也有感。」、「皮膚有變嫩跟亮我大推～」、「改善暗沉和肌膚提亮真的很有感」。

▲保養 。（圖／美人圈提供）

▲克蘭詩氧氣亮白淡斑精華 30ml，NT$3,050。（圖／克蘭詩）

醉象 15%的維他命C精華

要擊退曬後已形成的黑色素，祭出高濃度維他命C絕對最快見效！醉象使用活性高效15%新鮮維他命C，有效提亮緊緻、改善色素沉澱，擊退光老化痕跡；南瓜酵素與石柳萃取可以深層代謝老廢角質、改善毛孔粗大，同時保濕舒缓。由於配方稍有刺激性，建議曬後3~5天後無泛紅、發炎時再啟用，早、晚密集使用褪黑更有感！

▲保養 。（圖／美人圈提供）

▲醉象 15%的維他命C精華 28ml，NT$2,600。（圖／IG@drunkelephant）

契爾氏 激光極淨白淡斑精華

被各大KOL推到不行的契爾氏淡斑精華！也是許多小資女孩入門的第一款美白精華，富含溫和又有效的美白成分「激光活能C」，搭配溫和水楊酸代謝老廢角質，臉上痘疤、斑點或膚色不均等問題，都可以得到改善。使用過的網友分享自己心得「持續使用一個月後，原本有曬痕的地方變淡了，淡化暗沉超有感。」

▲保養 。（圖／美人圈提供）

▲契爾氏激光極淨白淡斑精華 30ml，NT$2,500。（圖／契爾氏）

五、為什麼要改善皮膚暗沉？皮膚老化的前兆！

最後提醒一點，為何大家非常在意皮膚暗沉？先不說皮膚一暗沉，看起來就顯老、不年輕，暗沉同時也代表氣色不佳、疲憊過勞、很沒精神的感覺，也容易讓人覺得你是不是沒睡好、最近過得比較辛苦、較沒信心等等。所以通常暗沉感會用來當作判斷一個人的狀態o不ok的關鍵，明亮的膚色一般來說會看起來更有活力和精神飽滿。

▲保養 。（圖／美人圈提供）

最重要的是，早日改善皮膚暗沉，還可以防止皮膚老化。因為暗沉是皮膚老化的一個早期指標。紫外線曝曬、自由基損害、環境污染等因素會導致皮膚老化。改善皮膚暗沉有助於減緩這些老化過程，保持肌膚年輕不會太快變老。所以可別再輕忽暗沉帶來的影響！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 保養, 肌膚暗沉, 美白

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