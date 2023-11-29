皮膚暗沉的8個原因！從日常保養到飲食調整　做對重回發光美肌

文／美人圈

行走江湖，最怕被人問說你沒睡好嗎？因為這言下之意就是指你看起來好疲憊、好糟、整個人怎麼如此黯淡無光！暗沉可說是肌膚保養上最棘手的困擾之一，有時候，明明保養也有擦了，但那種由內而外帶出的暗沉感連化妝都救不了。這篇文章帶大家破解暗沉真正的原因，並教你正確對策，快來學會從此肌膚就能漂亮發光！

▲皮膚暗沉的8個原因。（圖／BEAUTY美人圈提供，下同）

一、皮膚暗沉的8個原因

1.紫外線曝曬導致黑色素沉澱

有時即使沒有明顯變黑，但臉看起來就是很灰撲撲、花花的、沒有晶瑩剔透感，這是因為肌膚底下的黑色素已經大量生成沉澱了，即是還沒浮出肌膚表面，也會讓肌膚透光性大幅降低。

長時間暴露於陽光下的紫外線會讓膚色不只變黑，更顯暗沉。UVB可以穿透皮膚的表層，刺激皮膚細胞中的黑色素生成。這會導致皮膚變得暗沉，並可能出現斑點和色素不均勻。UVA具有較長的波，可以滲透更深的皮膚層，損害膠原蛋白和彈性纖維，使皮膚失去彈性，出現皺紋和暗沉。

紫外線還會損害DNA、產生自由基並引發皮膚發炎，這些都會導致肌膚暗沉。建議在戶外活動時使用寬頻防曬，戴太陽眼鏡和遮陽帽，以減少曝曬對皮膚的損害。

2.空氣污染

空氣中的污染物質會附著在皮膚上，這些細小的顆粒物和有害氣體、不穩定的自由基會攻擊健康的皮膚細胞，引發氧化反應，損傷細胞的結構和功能，也可能損害膠原蛋白失去彈性，甚至刺激皮膚細胞產生過多的黑色素，同時導致皮脂平衡失調，使皮膚過度乾燥或過度油膩，引發暗瘡、粉刺等等，是導致皮膚暗沉和老化的重要原因之一。

而且當皮膚接觸到有害物質時，它可能變得敏感並出現紅腫、發癢或發炎的情況。不僅使皮膚不適，還可能導致色素沉積，使皮膚看起來不均勻和暗沉。因此定期的皮膚清潔和隔絕皮膚免受污染物質的侵害很重要。

3.不規則的作息時間

缺乏足夠的睡眠和不規則的生活節奏可能會導致皮膚疲憊，在夜間無法好好修復更新，使白天損傷持續累積，不健康的暗沉感更加明顯。

4.高壓力生活

長期處於高壓力環境中可能導致荷爾蒙失調，不知不覺讓肌膚失去健康機能，油水失衡、冒痘、長粉刺通通來，就連產生的疤痕、痘印也無法很快淡化。學會應對壓力和放鬆技巧，有助於改善皮膚狀況。

5.老廢角質層堆積

皮膚的表面角質層通常是保護皮膚的天然屏障。然而，當角質層堆積過多，它們可能會阻礙新的皮膚細胞上浮，導致皮膚變得粗糙和暗沉。排列不整齊時也會讓光線無法好好完整折射，影響發光透亮感。

6.血液循環不佳

有時被人說「氣色很差」指的是這種，血液是運輸氧氣和營養至皮膚的主要管道。當血液循環不佳時，皮膚可能會收到不足的氧氣和營養供應，導致皮膚變得蒼白和暗沉。運動、按摩、保持適當的身體姿勢以及足夠的水分攝取都有助於改善血液循環，讓皮膚看起來更有生氣。

7.缺乏足夠的水分攝取

水分對皮膚保濕至關重要。不足的水分攝取會導致皮膚乾燥和暗沉，甚至看起來乾癟、無法透光。確保每天喝足夠的水並加強保濕，以保持皮膚的水分和透光性。

8.荷爾蒙變化

生理期、孕婦或更年期女性的荷爾蒙波動可能導致皮膚變得暗沉。在這些時期，適當的護理和飲食調整可以幫助改善皮膚狀況。

二、改善皮膚暗沉：掌握5個保養原則