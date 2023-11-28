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掉髮救星！營養師曝「頭髮最愛的6種水果」　第2還能改善頭皮屑

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▲▼ 營養師教吃6種助生髮水果 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師教吃6種對養護頭皮、髮絲有幫助的水果。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

落髮問題可說是現代人的「國民困擾」，不少人都年紀輕輕髮絲就已越來越稀疏，掉髮掉到懷疑人生。想留住髮絲、養出豐盈健康秀髮，除了選對適合的洗髮產品、減少熬夜，攝取足夠的營養也很重要。營養師Tun就在小紅書上分享了6種「頭髮最愛的水果」，今天開始注意補充，讓頭皮頭髮更健康。

＃桃子

含有生物素，是維持身體正常運作、毛髮及指甲生長的必要營養素，可說是一種天然的頭髮生長類固醇，可以維持頭髮和頭皮健康。

▲▼ 營養師教吃6種助生髮水果 。（圖／示意圖／達志影像）

＃櫻桃

富含維生素B和維生素C，有很好的抗氧化效果，能幫助防止頭皮損傷、滋養頭皮與保持頭皮健康，緩解毛髮的提早衰老，減少掉髮。

▲▼ 營養師教吃6種助生髮水果 。（圖／示意圖／達志影像）

＃木瓜

木瓜含有多種胺基酸、維生素A、β-胡蘿蔔素、茄紅素、維生素C、鉀等多種營養素，可幫助抑制頭皮皮脂分泌過盛，促進頭皮血液循環，進而促進頭髮生長、保持健康髮質，有助於防止掉髮、改善頭皮屑。

＃李子

李子含有生物類黃酮，有助於維持頭皮和毛囊中的結締組織，使髮絲更強壯和濃密。

▲▼ 營養師教吃6種助生髮水果 。（圖／示意圖／達志影像）

＃蘋果

蘋果富含維生素A、B、C，這些營養素對於維持頭皮健康及預防頭皮屑都很重要，同時擁有強大的抗氧化力，能幫助對抗自由基、幫助細胞修復，幫助延緩頭皮老化和預防損傷。此外，蘋果含有的蘋果酸可以防止皮膚和頭髮的乾燥，預防頭髮分叉和抑制頭皮屑生長、鎮定頭皮。

＃香蕉

香蕉富含維生素B、鉀和多酚，抗氧化力也很好，能防止陽光及其他有害物質損傷頭髮，減緩自由基對頭皮頭髮的傷害，幫助保護頭髮健康、預防頭皮老化，滋養和活化毛囊，有助於頭髮生長的同時，也能幫助緩解頭皮屑。

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關鍵字：

掉髮, 落髮, 脫髮, 防脫, 改善, 預防, 生髮, 頭皮, 頭髮, 頭皮護理, 保養, 養髮, 食物, 飲食, 水果, 營養師

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