瑪莉珍鞋6款式＆穿搭推薦！厚底穿出甜酷辣妹感、療癒刷毛本季必收

文／美人圈

秋冬鞋櫃裡必不可少的鞋款，絕對就是「瑪莉珍鞋」了！從柔軟的刷毛款到優雅的皮革款，瑪莉珍鞋的款式千變萬化，它的舒適度和造型感是秋冬不可或缺的單品之一，無論是搭配長裙、寬褲還是牛仔褲，瑪莉珍鞋都能讓你的穿搭更亮眼，這次小編就為大家整理出2023秋冬必備的瑪莉珍鞋款式&穿搭！厚底瑪莉珍也能穿出甜酷辣妹感，變身韓系女孩必買「這雙」！

2023秋冬瑪莉珍鞋推薦

1：經典圓頭瑪莉珍鞋

瑪莉珍鞋的最大特點就是圓頭鞋楦以及腳背位置的綁帶設計，是秋冬穿搭最不可或缺的明星單品！其中「圓頭瑪莉珍鞋」是最常見、百搭的款式，甜美的Polo衫、格子裙搭配上短襪及瑪莉珍鞋，就能輕鬆打造出甜美學院風。

▲圓頭瑪莉珍鞋是最常見、百搭的款式。（圖／GRACE GIFT）

想要更多風格和變化，可以挑選雙繫帶或T字的瑪莉珍鞋，色系上則可以選擇今年流行的銀色或是撞色系，透過不同的材質變化增添現代感！圓頭瑪莉珍鞋能夠展現出活力氛圍，搭配短裙、洋裝更能凸顯俏皮的一面。

▲（右）惠利利用襯衫、中長裙搭配上瑪莉珍鞋及短襪適合職場穿搭。（圖／小紅書@一只桃、Miu Miu）

若是職場都會女性，也可借鑑女星惠利的穿搭，利用襯衫、中長裙搭配上瑪莉珍鞋及短襪，展現出知性又時髦的氛圍。

2：厚底瑪莉珍鞋

比起經典，強調前衛氣息的厚底款式瑪莉珍鞋，更適合打造如搖滾風等個性鮮明的穿搭，增高的厚底設計拉伸腿部線條，結合粗跟提升穿著舒適度，搭配一件修身的白色襯衫或襯衫裙，就能輕鬆展現個性俐落的氛圍！

▲厚底瑪莉珍鞋適合打造個性鮮明的穿搭。（圖／IG@camillecharriere）

厚底瑪莉珍鞋打造甜酷辣妹風穿搭再適合不過！搭配一條深色或中性色調的高腰裙或高腰褲，也能使雙腿看起來更修長，這樣的搭配能夠突顯厚底瑪莉珍鞋的特點和女性氛圍，同時保持整體的造型感。

▲厚底瑪莉珍鞋穿出甜酷辣妹風。（圖／微博@天才小火龍）

小個子女孩也可以選擇落地長裙搭配厚底瑪莉珍鞋，拉長下半身比例。

▲厚底瑪莉珍鞋能與長裙與蕾絲襪做搭配。（圖／IG@gracegifttw）

除了一般常見的白襪搭配，瑪莉珍鞋也很適合與蕾絲襪做搭配，營造出小女人夢幻感。

3：平底瑪莉珍鞋

平底瑪莉珍鞋跟芭蕾舞鞋非常神似，是一種優雅、經典的鞋款，同樣具備舒適好穿的優勢與輕鬆的休閒氛圍，只要挑選適合自己的設計，就能簡單穿出像是高跟鞋般的修長線條，享有全天候自在時髦感。

▲平底瑪莉珍鞋也能穿出像高跟鞋般的修長線條。（圖／Miu Miu、IG@for_everyoung10）

平底瑪莉珍鞋本身就具有復古風格，可以搭配復古風的裙子或泡泡襪，打造充滿復古氛圍的穿搭，或是搭配合身的牛仔褲，將平底瑪莉珍鞋和一件簡單的素色T恤相搭配，打造一個輕鬆自在的日常休閒風格！

▲具有復古風格的平底瑪莉珍鞋。（圖／pehrt、小紅書@倔牛牛牛）

4：尖頭瑪莉珍鞋

尖頭瑪莉珍鞋是一種極具時尚感的鞋款，較為知性有女人味，適合OL風穿搭，尖頭設計突顯了女性的線條美，還可以拉長腿部線條，為整體造型增添一絲俏皮和性感。

▲尖頭瑪莉珍鞋適合OL風穿搭。（圖／IG@mariellehaon）

尖頭瑪莉珍鞋是參加派對、晚宴等特殊場合的理想之選，復古又摩登、大氣又精緻，日常搭配牛仔褲又能展現都會女子之感，再加上西裝外套，更能呈現俐落的法式時髦氛圍。

▲尖頭瑪莉珍鞋是派對、晚宴場合的優雅之選。（圖／小紅書@Britty、IG@mariellehaon）

5：方頭瑪莉珍鞋

圓中帶方的方頭瑪莉珍鞋，因為有直線條的設計元素加入，視覺上會比圓頭、尖頭的款式要時尚的多，其獨特的方形鞋頭與傳統的圓頭瑪莉珍鞋形成鮮明對比，為整體造型增添了獨特風采。

▲方頭瑪莉珍鞋。（圖／小紅書@胡蘿北不穿鞋、小紅書@曦拾一）

方頭瑪莉珍鞋非常適合搭配裙裝，尤其是A字裙或荷葉邊裙等甜美風格的裙子，當出席正式場合時，也可以選擇優雅的禮服裙或長裙搭配瑪莉珍鞋，推薦選擇今年流行的銀色，絕對讓你成為全場焦點！

▲今年流行的銀色加方頭瑪莉珍鞋，絕對成為全場焦點。（圖／CAREL）

6：刷毛瑪莉珍鞋

今年秋冬每個人一定都要擁有一雙毛絨絨的「刷毛瑪莉珍鞋」！刷毛的質感為瑪莉珍鞋增色不少，為傳統設計注入了新鮮感，柔軟的觸感與外觀能讓整體穿搭看上去優雅又溫暖，舒適度和保暖度更是秋冬季節的不可或缺之選。

▲刷毛瑪莉珍鞋秋冬一定要擁有一雙。（圖／小紅書@迷失麋鹿）

▲刷毛瑪莉珍鞋可與相似材質的單品做搭配。（圖／CHARLES & KEITH）

為了突顯刷毛瑪莉珍鞋的質感，可以選擇一些相似材質的單品，例如圍巾、毛衣等等，讓整體更加和諧，顏色除了經典的黑色或深褐色外，也可以考慮選擇冷暖色調的單品，最後在外穿一件毛大衣，絕對是超級符合韓系女孩的秋冬穿搭！

▲刷毛瑪莉珍鞋＋長大衣是韓系女孩的秋冬穿搭。（圖／小紅書@Go4mi、IG@amissa_co）

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