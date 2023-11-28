「日劇女王」篠原涼子50歲擁有不老神顏　4大透明感美肌法公開

記者李薇／台北報導 圖／ryoko.shinohara_fan IG

「日劇女王」篠原涼子雖是偶像團體出身，但轉戰戲劇大成功，演出過多部經典作品，包括：《與光同行》、《Unfair》、《派遣女王》等等，精湛的演技讓她7度獲得日劇學院賞最佳女主角，現已50歲的她也完全看不出來肌膚老態，原來是做到這四項保養秘訣，難怪始終散發逆齡光采。

＃保養重視洗臉

保養的第一步驟就是清潔，篠原涼子對洗臉用品非常講究，觸感、泡泡到清潔完的感覺，缺一不可，她最喜歡擁有綿密泡泡、水沖乾淨會有暢快感的產品，保濕又不會過度緊繃乾燥，可以讓肌膚維持乾淨的狀態。

＃攝取足夠水分

每天喝1500c.c.的水對很多人來說都難如登天，但是篠原涼子已經持續25年都很注重水份的攝取，每天確實喝到2到3公升的礦泉水是必須，確保身體老廢物質代謝，加強排毒更順暢，同時也可以維持身體機能。

＃多吃當季蔬菜

攝取當季的食材最是新鮮營養，篠原涼子對於吃下肚的食材特別重視，她表示，會盡量攝取當季的蔬果，盡可能生吃或是簡單水煮調理，甚至不會開大火煮太久，可以避免破壞食材本身的營養與風味，同時也能避免吃下過多的添加物。

＃睡覺排解壓力

長時間處在壓力大的狀況下，容易造成外在老化，篠原涼子就分享，人生一定會有煩躁與討厭的事情發生，所以讓自己一直保持正向態度很重要，如果真的遇到不順心的事情，也會透過睡覺來解壓，儘管只有短短15分鐘或是5分鐘，也能夠迅速閉目養神。