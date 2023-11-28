fb ig video ETtoday search mobile

「日劇女王」篠原涼子50歲擁有不老神顏　4大透明感美肌法公開

>

記者李薇／台北報導　圖／ryoko.shinohara_fan IG

「日劇女王」篠原涼子雖是偶像團體出身，但轉戰戲劇大成功，演出過多部經典作品，包括：《與光同行》、《Unfair》、《派遣女王》等等，精湛的演技讓她7度獲得日劇學院賞最佳女主角，現已50歲的她也完全看不出來肌膚老態，原來是做到這四項保養秘訣，難怪始終散發逆齡光采。

▲篠原涼子,保養,洗臉,抗老。（圖／ryoko.shinohara_fan IG）

＃保養重視洗臉

保養的第一步驟就是清潔，篠原涼子對洗臉用品非常講究，觸感、泡泡到清潔完的感覺，缺一不可，她最喜歡擁有綿密泡泡、水沖乾淨會有暢快感的產品，保濕又不會過度緊繃乾燥，可以讓肌膚維持乾淨的狀態。

▲篠原涼子,保養,洗臉,抗老。（圖／ryoko.shinohara_fan IG）

＃攝取足夠水分

每天喝1500c.c.的水對很多人來說都難如登天，但是篠原涼子已經持續25年都很注重水份的攝取，每天確實喝到2到3公升的礦泉水是必須，確保身體老廢物質代謝，加強排毒更順暢，同時也可以維持身體機能。

▲篠原涼子,保養,洗臉,抗老。（圖／ryoko.shinohara_fan IG）

＃多吃當季蔬菜

攝取當季的食材最是新鮮營養，篠原涼子對於吃下肚的食材特別重視，她表示，會盡量攝取當季的蔬果，盡可能生吃或是簡單水煮調理，甚至不會開大火煮太久，可以避免破壞食材本身的營養與風味，同時也能避免吃下過多的添加物。

▲篠原涼子,保養,洗臉,抗老。（圖／ryoko.shinohara_fan IG）

＃睡覺排解壓力

長時間處在壓力大的狀況下，容易造成外在老化，篠原涼子就分享，人生一定會有煩躁與討厭的事情發生，所以讓自己一直保持正向態度很重要，如果真的遇到不順心的事情，也會透過睡覺來解壓，儘管只有短短15分鐘或是5分鐘，也能夠迅速閉目養神。

►主動就代表很愛你的三大星座！TOP 1害怕說錯話、做錯事　非不得已絕不示好

►最適合當老婆的三大星座！TOP 1溫柔婉約又很體貼顧家當然是首選

►你是很玻璃心的人嗎？超準心測算出內心強不強大

關鍵字：

篠原涼子, 保養, 洗臉, 抗老

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

劉詩詩大紅色窄裙流露高級感！網：穿高領襯衫還有脖子

劉詩詩大紅色窄裙流露高級感！網：穿高領襯衫還有脖子

愛得死去活來卻不說出口三大星座男！TOP 1默默行動派　做得比說得多

愛得死去活來卻不說出口三大星座男！TOP 1默默行動派　做得比說得多

以為熱量很低、減肥可以多吃？這4種偽蔬菜其實都是「熱量炸彈」

以為熱量很低、減肥可以多吃？這4種偽蔬菜其實都是「熱量炸彈」

主動就代表很愛你的三大星座！TOP 1害怕說錯話、做錯事　非不得已絕不示好 最頂規倒數月曆盤點！超強卡司明星正貨一次擁有　難怪上市VIP都掃貨 1000元以下聖誕交換禮物！小巧包裝超可愛送人也好體面 「髮量王者」范冰冰7天才洗一次頭　紅毯絲緞髮用2次髮油才夠 測出你是不是個戀愛腦？選這張簡直有異性沒人性 行李箱推出冷淡風「燕麥奶色」　上市立刻打75折手刀衝 入手人生第一隻美洲豹！優美典雅「隱形的珠寶」讓嗅覺也有奢華體驗

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面