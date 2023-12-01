「焦慮不是敵人，是過度保護你的朋友」　停止內耗6件事必須知道

文／美人圈

一到秋冬就憂鬱？容易嗜睡、社交退縮、感到絕望？當這些龐大的焦慮與恐慌排山倒海而來時，我們經常不知所措，任由負面情緒壓垮自己。曾有心理醫生對病患說：「焦慮不是惡魔，也不是敵人，它像是一個過度保護你的朋友，不要粗暴的對待它。」小編整理出「高度焦慮」的你需要知道的6件事，讓我們一起停止內耗，與自我和解！

正處於「高度焦慮」的你，或許會有以下5個症狀：

1.過度關注別人看法

做每件事情之前，第一個想到的總是「別人的眼光」，擔心別人不滿意、害怕他人的評價，深怕一不小心踩到別人的地雷，讓別人不高興。久而久之，你便會長期處於精神極度緊繃的狀態，經常緊張兮兮的、畏手畏腳。

▲一直在意別人的眼光會讓自己長期處於精神極度緊繃的狀態。（圖／《浪漫醫生金師傅3》）

2.被自己所犯的錯誤反覆消耗情緒

不管是犯了小錯還是大錯，你總會過度責怪自己，尤其在一個人的時候，那種內疚的心情便會冒出頭來反覆折磨自己，消耗內在情緒和精神。甚至更嚴重的情況，是無論這件事的錯誤在不在你，你都會慣性地認為是自己的問題。

3.知道自己有能力，但無法完全相信自己

你知道自己是一個有能力的人，並且做好了萬全的準備，然而每每在下定決心之際，卻又躊躇不前 ，沒辦法完全相信自己能夠把事情做好，開始瞻前顧後，害怕做得不夠完美，會受到他人的指責和質疑。

▲明明有能力，卻害怕做得不夠完美。（圖／《我們不是垃圾》）

4.永遠只想到最壞的情況

什麼事都還沒發生，你就先想到了最壞的情況。有些人會把這種情況跟「未雨綢繆」混淆，不過兩者是不一樣的喔！未雨綢繆是凡事做好萬全準備，但當你凡事都只想到「最壞情況」，便很容易阻止你往前的腳步，因為你總是在擔心「尚未發生」的事情會發生。

5.被稱讚的第一個反應，是自己配不配得上

一般人得到別人的稱讚，大多會感到心情愉悅。可是正處於高度焦慮下的你，每次聽到別人的稱讚時，第一個反應卻是「我配得上這樣的讚美嗎？我真的有那麼好嗎？我值得嗎？」一邊開心，一邊又心情複雜的左右為難，矛盾不已。

試著回想一下，你是否有以下3個習慣：

1.沉迷手機

美國《哈芬登郵報》（Huffpost）總結了現代人「誘發壓力」的習慣，其中占絕大多數的就是「沉迷手機」！經南加州大學調查顯示，人們平均每天會花16小時的時間來接觸手機與電腦，走路滑、等車滑、睡前也滑，容易誘發內心的「孤獨感」。

▲沉迷於3C產品，容易引發孤獨感。（圖／《Target》）

2.壓抑情感

為了避免受傷，大多數人會選擇隱藏情緒，壓抑真實情感，在迴避消極事件的同時，又會在獨處時對此鑽牛角尖。美國著名精神科醫生大衛斯皮格爾表示：「壓抑情感、迴避消極事件，往往讓壞事更糟。不如採取積極方法應對，增強掌控力。」

▲壓抑真實情感容易讓壞事更糟。（圖／《一半的一半》）

3.追求完美

有的人因為太在意別人的眼光，一點小小的批評便感到難受不已，因此總是要求自己凡事要做到十全十美，不斷強迫自己完成不可能實現的非理性目標，以此成就來斷定自己的價值。「追求完美」也是誘發壓力、引發憂鬱及焦慮傾向的原因之一。

▲追求完美也是誘發壓力、引發憂鬱及焦慮傾向的原因之一。（圖／《勇敢的市民》）

現在就「停止內耗」，與自己和解吧！

1.保持良好睡眠