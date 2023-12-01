「焦慮不是敵人，是過度保護你的朋友」　停止內耗6件事必須知道

文／美人圈
一到秋冬就憂鬱？容易嗜睡、社交退縮、感到絕望？當這些龐大的焦慮與恐慌排山倒海而來時，我們經常不知所措，任由負面情緒壓垮自己。曾有心理醫生對病患說：「焦慮不是惡魔，也不是敵人，它像是一個過度保護你的朋友，不要粗暴的對待它。」小編整理出「高度焦慮」的你需要知道的6件事，讓我們一起停止內耗，與自我和解！
正處於「高度焦慮」的你，或許會有以下5個症狀：
1.過度關注別人看法
做每件事情之前，第一個想到的總是「別人的眼光」，擔心別人不滿意、害怕他人的評價，深怕一不小心踩到別人的地雷，讓別人不高興。久而久之，你便會長期處於精神極度緊繃的狀態，經常緊張兮兮的、畏手畏腳。
▲一直在意別人的眼光會讓自己長期處於精神極度緊繃的狀態。（圖／《浪漫醫生金師傅3》）
2.被自己所犯的錯誤反覆消耗情緒
不管是犯了小錯還是大錯，你總會過度責怪自己，尤其在一個人的時候，那種內疚的心情便會冒出頭來反覆折磨自己，消耗內在情緒和精神。甚至更嚴重的情況，是無論這件事的錯誤在不在你，你都會慣性地認為是自己的問題。
3.知道自己有能力，但無法完全相信自己
你知道自己是一個有能力的人，並且做好了萬全的準備，然而每每在下定決心之際，卻又躊躇不前 ，沒辦法完全相信自己能夠把事情做好，開始瞻前顧後，害怕做得不夠完美，會受到他人的指責和質疑。
▲明明有能力，卻害怕做得不夠完美。（圖／《我們不是垃圾》）
4.永遠只想到最壞的情況
什麼事都還沒發生，你就先想到了最壞的情況。有些人會把這種情況跟「未雨綢繆」混淆，不過兩者是不一樣的喔！未雨綢繆是凡事做好萬全準備，但當你凡事都只想到「最壞情況」，便很容易阻止你往前的腳步，因為你總是在擔心「尚未發生」的事情會發生。
5.被稱讚的第一個反應，是自己配不配得上
一般人得到別人的稱讚，大多會感到心情愉悅。可是正處於高度焦慮下的你，每次聽到別人的稱讚時，第一個反應卻是「我配得上這樣的讚美嗎？我真的有那麼好嗎？我值得嗎？」一邊開心，一邊又心情複雜的左右為難，矛盾不已。
試著回想一下，你是否有以下3個習慣：
1.沉迷手機
美國《哈芬登郵報》（Huffpost）總結了現代人「誘發壓力」的習慣，其中占絕大多數的就是「沉迷手機」！經南加州大學調查顯示，人們平均每天會花16小時的時間來接觸手機與電腦，走路滑、等車滑、睡前也滑，容易誘發內心的「孤獨感」。
▲沉迷於3C產品，容易引發孤獨感。（圖／《Target》）
2.壓抑情感
為了避免受傷，大多數人會選擇隱藏情緒，壓抑真實情感，在迴避消極事件的同時，又會在獨處時對此鑽牛角尖。美國著名精神科醫生大衛斯皮格爾表示：「壓抑情感、迴避消極事件，往往讓壞事更糟。不如採取積極方法應對，增強掌控力。」
▲壓抑真實情感容易讓壞事更糟。（圖／《一半的一半》）
3.追求完美
有的人因為太在意別人的眼光，一點小小的批評便感到難受不已，因此總是要求自己凡事要做到十全十美，不斷強迫自己完成不可能實現的非理性目標，以此成就來斷定自己的價值。「追求完美」也是誘發壓力、引發憂鬱及焦慮傾向的原因之一。
▲追求完美也是誘發壓力、引發憂鬱及焦慮傾向的原因之一。（圖／《勇敢的市民》）
現在就「停止內耗」，與自己和解吧！
1.保持良好睡眠
有研究人員分析了約29萬人近10年的數據，發現多數有抑鬱及焦慮傾向的人都缺乏睡眠！研究顯示，每晚睡7～9個小時，可以降低22%的抑鬱風險，不管是長期性憂鬱症，還是單次發作，都能有效獲得改善喔！ 2.養成運動習慣 養成良好的運動習慣，不僅是對身體健康有幫助，當你在運動時，大腦會分泌「快樂激素」多巴胺，心理上的疲勞能夠獲得改善，而當你運動20分鐘後，多巴胺的濃度會達到最高！根據《英國運動醫學雜誌》的相關研究顯示，定期運動、長期鍛鍊身體，在降低抑鬱機率方面的成效是藥物治療的1.5倍，現在就一起動起來吧！ ▲養成良好的運動習慣讓身心靈更健康。（圖／《酒鬼都市女人們》） 3.培養「健康」的人際關係 要想遠離憂鬱，培養健康的人際關係也是非常重要的！多數憂鬱症者都是先從對生活的孤獨感開始的，根據研究顯示，頻繁的社交活動能降低18%的抑鬱症罹患機率，當然，並不是那種讓你感到厭倦的社交，而是能為你帶來舒心、內心平靜的社交活動。幸福不僅來自自己，有時候也源於人與人之間的聯繫！ 4.少飲酒 酒精能使人在當下感到脫離現實的快樂，但過度飲酒不僅對身體有害，還會增加罹患憂鬱症的風險！凡事都要「適度」，適度飲酒可以減少11%的抑鬱機率，而研究更指出，當你喝得越少，抑鬱機率就越低喔！ ▲少喝酒，抑鬱機率就越低。（圖／《Hyena：富豪辯護人》） 5.優先考慮「自己」 一般高度焦慮或有憂鬱傾向的人都有一個共同點，就是「總操心別人」！選餐廳時，第一個想到的是別人的喜好；出去玩時，擔心地點對方會不喜歡，做任何決定，都沒有想到自己，還總是替別人操心，進而承受「二手壓力」。下一次試著優先考慮自己的感受，將自己放在第一順位，你會發現「愛自己」其實並不難！ ▲試著將自己放在第一順位。（圖／《原來這就是愛啊》） 6.養寵物 英國劍橋大學的研究指出，如果家裡有養貓狗等寵物，會大大降低主人罹患憂鬱症的機率！西方醫學近幾年一直提倡「寵物治療憂鬱」，其實也是一種另類的社交行為，且憂鬱症者在照料寵物時，會激發對生活的熱情，寵物時不時的窩心舉動，更能讓主人感受到生活的溫暖。 ▲寵物治療憂鬱。（圖／《犬系戀人》） 延伸閱讀 給正處低潮的你一封信—「就算人生失敗過，也不能和失敗的人生劃上等號。 為什麼「越努力越焦慮」？學會「把事情做得糟糕一點」，不追求完美才能真正放鬆！ 什麽是「鈍感力」？拒絕精神內耗、無用社交，8個鈍感力養成計畫、當個精緻鬆弛的女孩 ※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。
有研究人員分析了約29萬人近10年的數據，發現多數有抑鬱及焦慮傾向的人都缺乏睡眠！研究顯示，每晚睡7～9個小時，可以降低22%的抑鬱風險，不管是長期性憂鬱症，還是單次發作，都能有效獲得改善喔！
2.養成運動習慣
養成良好的運動習慣，不僅是對身體健康有幫助，當你在運動時，大腦會分泌「快樂激素」多巴胺，心理上的疲勞能夠獲得改善，而當你運動20分鐘後，多巴胺的濃度會達到最高！根據《英國運動醫學雜誌》的相關研究顯示，定期運動、長期鍛鍊身體，在降低抑鬱機率方面的成效是藥物治療的1.5倍，現在就一起動起來吧！
▲養成良好的運動習慣讓身心靈更健康。（圖／《酒鬼都市女人們》）
3.培養「健康」的人際關係
要想遠離憂鬱，培養健康的人際關係也是非常重要的！多數憂鬱症者都是先從對生活的孤獨感開始的，根據研究顯示，頻繁的社交活動能降低18%的抑鬱症罹患機率，當然，並不是那種讓你感到厭倦的社交，而是能為你帶來舒心、內心平靜的社交活動。幸福不僅來自自己，有時候也源於人與人之間的聯繫！
4.少飲酒
酒精能使人在當下感到脫離現實的快樂，但過度飲酒不僅對身體有害，還會增加罹患憂鬱症的風險！凡事都要「適度」，適度飲酒可以減少11%的抑鬱機率，而研究更指出，當你喝得越少，抑鬱機率就越低喔！
▲少喝酒，抑鬱機率就越低。（圖／《Hyena：富豪辯護人》）
5.優先考慮「自己」
一般高度焦慮或有憂鬱傾向的人都有一個共同點，就是「總操心別人」！選餐廳時，第一個想到的是別人的喜好；出去玩時，擔心地點對方會不喜歡，做任何決定，都沒有想到自己，還總是替別人操心，進而承受「二手壓力」。下一次試著優先考慮自己的感受，將自己放在第一順位，你會發現「愛自己」其實並不難！
▲試著將自己放在第一順位。（圖／《原來這就是愛啊》）
6.養寵物
英國劍橋大學的研究指出，如果家裡有養貓狗等寵物，會大大降低主人罹患憂鬱症的機率！西方醫學近幾年一直提倡「寵物治療憂鬱」，其實也是一種另類的社交行為，且憂鬱症者在照料寵物時，會激發對生活的熱情，寵物時不時的窩心舉動，更能讓主人感受到生活的溫暖。
▲寵物治療憂鬱。（圖／《犬系戀人》）
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給正處低潮的你一封信—「就算人生失敗過，也不能和失敗的人生劃上等號。
為什麼「越努力越焦慮」？學會「把事情做得糟糕一點」，不追求完美才能真正放鬆！
什麽是「鈍感力」？拒絕精神內耗、無用社交，8個鈍感力養成計畫、當個精緻鬆弛的女孩
※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。
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