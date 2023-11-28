專家教你3重點挑對「益生菌」　提升冬季保護力

▲挑選益生菌3重點請牢記。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人多外食，常面臨消化不良、排便不順暢等困擾，建議除了在日常生活中均衡飲食、適度運動外，也可以透過補充益生菌保健，要如何挑益生菌來提升冬季保護力呢？以下3大重點請留意！

氣溫驟降，不少人在冷天吃麻辣鍋等辛辣燙口食物暖身，然而這類大多比較油膩、刺激，吃多了容易堆積難以負荷，除了維持日常均衡飲食和適度運動外，也可以透過補充益生菌保健，如何正確挑選有秘訣。

#補充高菌數多菌種 幫助維持消化道機能

補充益生菌，不但可幫助調節消化道機能，還能促進新陳代謝！挑選益生菌產品時，除了考量菌數多寡外，更要注意產品內的益生菌種類，因為不同的菌種有各自的功效，多樣菌種有助於維持菌群的多樣性、維持健康。

#不只要新鮮 還要養好菌

除了注意菌數含量與菌種外，更要挑選具備強力包埋技術的商品，有助保留菌種活性，以免影響益生菌的保健效益。

#日常補充外 更要留下優質菌叢

補充益生菌固然重要，但更重要的是要將益生菌「留」下。想要留住益生菌，就必須打造好菌舒適圈，除了補充益生菌與益生質外，還需要添加後生元，三者相輔相成，才能發揮更佳的保健機能。

除了益生菌，為加強冬日保護力，建議可在日常中補充維他命C、D等營養素，搭配一生軍幫助調節體質、補充滿滿活力，在寒冬為你提供全方位保健應援。

▲DHC 克菲爾活性益生菌，30日份，650元。

內含具有活性的4種乳酸菌及2種酵母菌，天天攝取可幫助維持消化道機能，輕鬆做好體內環保。

▲NutriPlus 活沛多 高效益生菌EX，30包，特價990元。

添加專利Totipro益萃質，且透過獨家專利HeaLAC熱鎖存技術處理，完整保留益生菌營養精華及功效性成分，留下優質菌叢。

▲FANCL 益生菌甘藍青汁(粉末)，30包。

新添加3重益生菌，共計約120億菌數，協同甘藍營養，輔助維持消化道機能，改變細菌叢生態，使排便順暢。

