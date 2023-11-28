fb ig video ETtoday search mobile

專家教你3重點挑對「益生菌」　提升冬季保護力

>

▲▼專家教挑選益生菌。（圖／Unsplash）

▲挑選益生菌3重點請牢記。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人多外食，常面臨消化不良、排便不順暢等困擾，建議除了在日常生活中均衡飲食、適度運動外，也可以透過補充益生菌保健，要如何挑益生菌來提升冬季保護力呢？以下3大重點請留意！

氣溫驟降，不少人在冷天吃麻辣鍋等辛辣燙口食物暖身，然而這類大多比較油膩、刺激，吃多了容易堆積難以負荷，除了維持日常均衡飲食和適度運動外，也可以透過補充益生菌保健，如何正確挑選有秘訣。

#補充高菌數多菌種 幫助維持消化道機能

補充益生菌，不但可幫助調節消化道機能，還能促進新陳代謝！挑選益生菌產品時，除了考量菌數多寡外，更要注意產品內的益生菌種類，因為不同的菌種有各自的功效，多樣菌種有助於維持菌群的多樣性、維持健康。

#不只要新鮮 還要養好菌

除了注意菌數含量與菌種外，更要挑選具備強力包埋技術的商品，有助保留菌種活性，以免影響益生菌的保健效益。

#日常補充外 更要留下優質菌叢

補充益生菌固然重要，但更重要的是要將益生菌「留」下。想要留住益生菌，就必須打造好菌舒適圈，除了補充益生菌與益生質外，還需要添加後生元，三者相輔相成，才能發揮更佳的保健機能。

除了益生菌，為加強冬日保護力，建議可在日常中補充維他命C、D等營養素，搭配一生軍幫助調節體質、補充滿滿活力，在寒冬為你提供全方位保健應援。

▲▼專家教挑益生菌。（圖／品牌提供）

▲DHC 克菲爾活性益生菌，30日份，650元。

內含具有活性的4種乳酸菌及2種酵母菌，天天攝取可幫助維持消化道機能，輕鬆做好體內環保。

▲▼專家教挑益生菌。（圖／品牌提供）

NutriPlus 活沛多 高效益生菌EX，30包，特價990元。

添加專利Totipro益萃質，且透過獨家專利HeaLAC熱鎖存技術處理，完整保留益生菌營養精華及功效性成分，留下優質菌叢。

▲▼專家教挑益生菌。（圖／品牌提供）

▲FANCL 益生菌甘藍青汁(粉末)，30包。

新添加3重益生菌，共計約120億菌數，協同甘藍營養，輔助維持消化道機能，改變細菌叢生態，使排便順暢。
 

關鍵字：

益生菌, 挑選益生菌, 提升保護力

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

變心速度最快的三大星座男！TOP 1喜歡刺激生活　膩了就會涉獵新對象

變心速度最快的三大星座男！TOP 1喜歡刺激生活　膩了就會涉獵新對象

冬天甩肉謹記瘦身5攻略！ 早餐吃「水煮蛋」效果更加倍

冬天甩肉謹記瘦身5攻略！ 早餐吃「水煮蛋」效果更加倍

最忍受不了倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感

最忍受不了倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感

專訪／從蘇打綠吉他手到「K6」劉家凱：一無是處的人生，並不是一無所有 白鹿「披上耀眼星河」釋放超美天鵝頸曲線！　連換三套禮服辣又仙 朴敏英新戲剩37kg「臉頰凹陷」太敬業！　加碼3款膠原蛋白還原澎潤感 台北101超夢幻薔薇花廊　BELLAVITA純白雪影耶誕造景登場 不用算熱量！營養師教3招「超簡單減脂技巧」：吃甜食注意1事 巨城周年慶11／30開跑　118間快閃店「30%新竹初登場」 真正女神降臨！文佳煐「薄紗看秀太仙」一舉奪下Dolce＆Gabbana品牌大使

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面