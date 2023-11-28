網傳「7天冬斷食法」不節食、不運動！照著菜單吃就能瘦5公斤

記者李薇／台北報導 圖／for_everyoung10 IG、sooyaaa__ IG、heybiblee IG

冬季高熱量美食誘惑多，一變冷就讓人忍不住想要吃吃吃，網路上就流傳一招「7天冬斷食法」，只要按照菜單吃，不用節食、運動，就有機會可以瘦下5公斤，當然要立刻來試試看。

第一、二天：調整期

早上2顆水煮蛋、午餐1根玉米、晚餐1顆大番茄跟1根黃瓜，這段時間是身體開始要準備變瘦的階段，建議以健康清淡的食物，來增加身體營養同時促進腸胃蠕動，讓身體做暖身，有個啟動的感覺。

第三到五天：減重期

早上2顆水煮蛋加一杯黑咖啡，午餐1根玉米加300g炒牛肉、晚餐1顆大番茄加1份葡萄柚，透過這些低熱量的食材，並且加強熱量代謝，三天下來就可以明顯發現肚子有機會小一大圈。

第六到七天：鞏固期

早上2顆雞蛋加1杯牛奶，午餐可以正常吃，但不要吃太多，盡量8分飽就好，晚餐300g的鮮蝦、1根玉米加上300g青菜，既可以補充優質蛋白質，又可以補充膳食纖維，幫助身體代謝清空。

【重點搭配】

除了每天減少烹調吃原型食物之外，水份的攝取也超級重要，建議可以每天喝3000c.c.的溫開水，幫助身體代謝老廢物質，不要喝冰涼的開水；同時最好睡眠達8小時，能夠讓身體維持比較良好的代謝機能，進而達到變瘦的效果。