試・開箱／拿下24冠的抗老保養全面進化！肌膚緊緻、透明度更有感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

雖然一年四季都需要抵抗老化，但是因為抗老類型保養普遍滋潤，所以通常新品都會放到秋冬主推，以下就盤點近期多款厲害的抗老單品，換季到來，不妨也換個保養品，滿足肌膚需求。

＃ORBIS 極光悠煥妍能量霜，50g、售價1350元

ORBIS旗下最頂級的抗老系列極光悠從2020年上市之後，立刻橫掃各大日本美妝大賞，不僅拿下至少24個冠軍寶座，更是賣出2000多萬瓶的銷售佳績；2023年12月再度全面進化，聚焦喚醒人體原有的抗老蛋白，添加藍靛果、薔薇果萃取精華，幫助肌膚達到全方位逆齡，搭配原有的GL促進成分、傳明酸等等，重現完美緊緻與透明感。

＃ilāpothecary 英草社 No.65 植煉晚香玉菁植霜，50ml，售價4080元

英草社以不添加一滴水的精純植物萃取，達到高效養膚的目的，同時添加多種植物精油成分，在保養的同時也可以帶給肌膚滿滿的療癒能量，同時高濃度的玻尿酸補水更有感，不是單純補油而已，甚至添加琥珀精萃的寶石能量，在養膚的當下也可以幫助身體擁有更好的能量，舒緩安撫肌膚躁動狀態，重現細嫩澎潤。

＃朵茉麗蔻 保濕液

專為熟齡肌設計的朵茉麗蔻，運用經典專利的「不知火菊」精華，帶給肌膚和漢潤活的極致享受，其中，保濕液作為化妝水步驟的前導水，具有豐潤度的質地一瓶就可以柔化肌膚狀態，迅速補充滿滿的水份，同時達到潤澤的效果，同時又可以做到深層滋養，光是一瓶就能夠給予很好的打底，幫助後續保養可以更好的被吸收。