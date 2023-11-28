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ATT4FUN巨型夢幻水晶球打卡秒變網紅　台北101推35個拍照點陸續曝光

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▲ATT4FUN、101耶誕活動。（圖／各業者提供）

▲ATT4FUN、與台北101在12月推出一系列耶誕活動。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為迎接年末一連串的耶誕節、跨年假期，今年信義區個百貨賣場也陸續點燃點點燈火，ATT4FUN與AUDI合作，在館外擺放超大型夢幻水晶球，讓民眾走入童年嚮往的水晶球內拍照，立馬變網美，此外更串連ATT valley推出4大主題跨年活動，越晚越精彩；台北101則祭出35個拍照點，並在12月份舉行「夢想舞台耶誕音樂會」，讓民眾能親子同樂過耶誕。

▲ATT4FUN、101耶誕活動。（圖／各業者提供）

讓信義區總有夜晚亮點的ATT4FUN，從12／1起到2024跨年1／1期間，連續1個月舉辦「繽紛玩夜祭」，以信義區商圈耶誕主體做延伸，用「夜玩、夜娛、夜飲、夜賞」4大主題，串聯ATT4FUN與ATT valley兩家商場，共15家餐酒館、娛樂夜店、KTV共同推出期間限定繽紛玩夜祭護照，讓民眾吃餐飲美食、夜店入場均享優惠。

▲ATT4FUN、101耶誕活動。（圖／各業者提供）

夜玩、夜娛主題包括SAKUR日本傳統傘舞、高校街舞嘉年華讓你恣意暢玩，世界排名前50大夜店「AI NIGHT CLUB」、「WAVE CLUB Taipei」則領軍夜晚娛樂，集結Belles碧瓷俱樂部、FRANK等，憑12月ATT玩夜祭護照就享入場與酒飲優惠，松仁路上的Att valley也在12月耶誕夜與跨年推出現場Life演出，絕對讓你不無聊。

▲ATT4FUN、101耶誕活動。（圖／各業者提供）

夜飲則有「ONE RULE」、「Drunk Play 爛醉不累」、「Babylon巴比倫」、「OXI Oyster&Wine Live House」 、「Bonshot Taipei」、「Flare Taipei」、「刁民酸菜魚ATT valley松仁店」等餐酒吧，推出限定夜飲優惠與耶誕跨年演出。另ATT4FUN前廣場則出現大型夢幻水晶球，白天與夜晚各有不同風情，讓民眾彷彿走入童話世界般的場景，拍出不一樣的打卡照。

▲ATT4FUN、101耶誕活動。（圖／各業者提供）

▲ATT4FUN、101耶誕活動。（圖／各業者提供）

而今年台北101耶誕時節在全館規劃多達35處打卡點，近期也陸續曝光，以讓民眾彷彿置身國外的濃厚佳節氛圍為標準，目前已有信義路側的「夢幻馬車」、「奇幻旋轉木馬」、及松智路側「薔薇花廊」登場，四周路樹與花圃已妝點上璀燦的燈火。

▲信義計畫區耶誕造景。（圖／各業者提供）

此外，台北101從12／2至12／30期間，每周六、日下午2點至6點，將在四樓都會廣場「耶誕童話王國」區域舉辦「Music Camp夢想舞台耶誕音樂會」，今年有14所大台北地區國小、國中、高中、大學樂團將帶來演出。並與8個公益團體合作，邀請到全台各地共24個青少兒童表演團隊登場，包括宜蘭家扶中心太鼓隊、雲林龍嚴國小打擊樂團、屏東玉光國小小提琴隊、約書亞兒童街舞團、桃園大竹國小兒童樂團口風琴表演等各式藝術表演。

▲信義計畫區耶誕造景。（圖／各業者提供）

▲信義計畫區耶誕造景。（圖／各業者提供）

其中還有來自台東武陵Buklavu兒童合唱團的布農族歌謠傳唱、新竹桃山國小合唱團的泰雅歌舞樂、宜蘭美星陪讀班青橄欖舞蹈團的阿美族與排灣族舞蹈，展現原住民孩童在音樂與舞蹈上的天賦，讓今年的節目更勝以往的多元精彩，也別具意義。

關鍵字：

ATT, 101, 耶誕, 跨年, 信義區

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