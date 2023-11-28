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喝鮮奶會變白？保久乳有加防腐劑？關於牛奶各式「疑難雜症」一次解答

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▲▼營養師回答鮮奶問題。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉／綜合報導

不少人習慣早起一杯牛奶迎接新的一天，睡前一杯牛奶幫助入眠，但常喝牛奶的你，是否也有許多關於牛奶的疑問呢？讓營養師程涵宇為你一一解答。

Q：一杯牛奶多少熱量？（240ml ）？

A：全脂150大卡、低脂120大卡、脫脂80大卡

Q：一天一杯牛奶會胖嗎？

A：不會

Q：喝牛奶容易胖嗎？

A：不會

Q：減肥喝哪種牛奶？

營養師建議減肥時、容易餓的人喝全脂，平常外食多較油膩的人喝低脂或脫脂

Q：減肥可以喝牛奶嗎？

A：可以

Q：喝牛奶會變白嗎？

A：不會

Q：牛奶全脂跟低脂有什麼差別？

就熱量來說，以一杯240ml鮮乳薇標準，全脂150大卡>低脂120大卡；低脂鮮奶的脂肪含量比全脂少65%左右；但就營養成分來說，低脂維生素Ａ剩不到全脂的一半，低脂維生素B12含量比全脂少65%左右。

Q：晚上運動完可以喝牛奶嗎？

可以，如果有胃食道逆流的人選擇低脂、脫脂優先。

▲▼營養師乳品小教室。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

#市面上常見牛奶比一比

市面上的牛奶種類五花八門，你知道你喝的牛奶是哪一種嗎？聽聽營養師程涵宇怎麼說。

#鮮乳

顧名思義就是新鮮的牛乳，以生乳（從健康乳牛擠出，經冷卻且未經其他處理之乳汁）為原料，經加熱、殺菌、包裝後冷藏就是我們在喝的鮮乳。鮮乳的保存期限較短，約1~2周，所以開封後要儘快喝完，以免細菌孳生或是腐敗變質！

#保久乳

保久乳並不是添加防腐劑才能保存長久，保久乳是生乳經滅菌至幾近於完全無菌後再包裝，所以原則上幾近於沒有微生物存在，因此不需冷藏也可以保存至少半年的時間

#奶粉

是將生乳乾燥後所製成的粉末狀產品，和鮮乳一樣有全脂、低脂及脫脂的類別可以選擇，保存期限可長達2-3年。

#調味乳

以佔總含量50％以上生乳、鮮乳或保久乳為主要原料，再添加調整風味的原料或添加物製成的乳製品，具各式口味的乳品，通常需要冷藏儲存，和鮮奶的保存期限相當。市面上常見以利樂包包裝的水果牛乳、巧克力牛乳就屬於調味乳的一種。

關鍵字：

牛奶, 問題, 營養師, 鮮奶, 保久乳, 奶粉, 調味乳

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