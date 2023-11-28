無印良品大立旗艦店8款獨家商品公開　煙燻橘行李箱超可愛

▲無印良品高雄大立旗艦店獨家商品，熱賣的行李箱推出煙燻橘新色。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日本居家品牌無印良品近800坪的「全台最大」賣場高雄大立店，將在12／5正式對外開幕，之前除公布該店將有全台首間「早午餐店」進駐其內，今（11／28）也公開該旗艦店獨家販售或領先上市的8款系列商品，包括煙燻橘新色的熱門行李箱、在地無褶窗簾系列、炻器分隔盤與文具口袋筆系列，都在該店獨家或搶先上市，有沒有想要的呢？

煙燻橘四輪硬殼止滑拉桿箱，售價4,300元

隨著出國的頻率增加，行李箱商品也變得熱門起來，不同於以往四輪硬殼止滑拉桿箱系列著重於黑色、米色及深藍等基本色系，在高雄旗艦店推出煙燻橘新色，提供36L的尺寸，適合2-3天的旅行。

窗簾販售服務 全系列售價990元至1,590元

南臺灣陽光較為炎熱的氣溫與耀眼，由台灣在地設計開發7款聚酯纖維無褶窗簾系列，也在南部獨家推出，有透光、遮光、防焰等多種用途可提供挑選，聚酯纖維無褶窗簾系列承襲日本概念，採用無褶款式，視覺上較為俐落，同步也讓屋內看起來更加寬敞舒適。另也特別推出遮光款式，以織入緊密黑紗的方式，達到物理性遮光效果。

炻器分隔盤 售價250元至350元

炻器是一種介於陶器與瓷器之間的陶瓷器，觸感如瓷器般細緻，外觀如陶器般溫潤，炻器分隔盤提供灰米、綠、橘三種色調，能豐富餐桌配色，且同一分隔盤中方便盛裝不同料理，材質好清洗且可對應微波爐、烤箱與洗碗機使用。

文具口袋筆系列 售價39元

無印良品受到歡迎的文具系列，也在高雄大立店先推出輕巧設計的口袋款式，方便隨身攜帶，全系列共11種顏色。

夾心玫瑰風味荔枝酒巧克力 售價139元

無印良品與高雄在地酒廠合作，將大樹玉荷包釀造的荔枝酒，做成芬芳香甜的玫瑰與荔枝酒風味內餡，再以54%黑巧克力包裹，入口溫醇不嗆辣，是冬季限定巧克力的嚐鮮首選。

限量設計款黃麻購物袋 售價89元

無印良品大立旗艦店特別將代表高雄的風土物產以插畫的形式表現在A4的黃麻購物袋上，設計簡約，造型可愛，1人限購10個。

高雄在地農產系列 售價店洽

拜訪高雄在地農家，先推出「良品市場」販售在地食農商品，選用高雄頗具盛名的土芭樂、檸檬與蜂蜜等在地農產製成，包括土芭樂玫瑰醬、土芭樂香草茶、柚子蜂蜜香草醬、蜂蜜檸檬餅乾、鮮檸檬醬與檸檬香草茶等。

南部獨家DIY刺繡服務

繼台北松高旗艦店後，高雄大立店也成為全台第二間、也是南部第一家門市提供DIY刺繡服務。顧客到訪大立旗艦店時，不僅可以指定喜歡的刺繡圖案，還可使用門市提供的平板裝置自行手繪圖案，並且輸出於選擇的布件上，成為獨一無二的專屬刺繡，同時也在過程中享受自行設計與配色的樂趣。

▲唐吉訶德高雄大立店將在12／7開幕。（圖／堂吉訶德、大立百貨提供）

趕在年末一連串節慶前，唐吉訶德全台最大店-高雄大立店，也在公開內部規劃，這間加上倉儲空間廣達1200坪的大店，規格媲美日本在地，自然要有一些北部與中部門店都沒有的「獨家亮點」，高雄在地民眾一定要知道。

COCOKAWAII可愛專區

以Z世代的年輕族群為主要對象，唐吉訶德高雄大立店也首度以「非限定日本商品」為選品對象，以「年輕族群的流行最前線、IG熱門話題的商品」來做主題，意即在該店不僅能買到日本產品，也能買到其他地區的品牌，對於以往民眾對於唐吉訶德「只賣日本貨」的印象，做出更多新嘗試。

DONKI SAKE 日本酒專區

最近日本酒話題越來越多，因為不只搭配日本料理很合拍，其實吃牛排等肉類料理，搭上日本酒也是現在的新趨勢喔。看準市場唐吉訶德也在此區集結中高規格酒類品項，並不定期舉行試飲活動；提供喜愛酒類的民眾挖寶。





OUTDOOR 戶外用品專區

針對目前風潮越來越旺的野餐露營、戶外休閒的趨勢，高雄大立店也為露營愛好者精選各式露營戶外用品，以日本母公司PPIH旗下品牌greenstage為主，引進各種兼具時尚和功能性的選品，各式露營帳篷、桌椅、配件商品一應俱全，店內展示區也將「日本露營Style」現場重現，主打以容易入手的價格開啟戶外露營生活。

而唐吉訶德高雄大立店也因應百貨營業時間，將不提供24小時營業服務，營業時間為上午10點到晚上11點，「若櫻壽司 高雄大立店」的營業時間則為上午11點到晚上11點，最後點餐時間為晚上10點。