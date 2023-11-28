ASICS新戰鞋NOVABLAST 4科技中底、回彈升級！adidas競速跑鞋重量僅138克

記者鮑璿安／綜合報導

年末到來，跑界又有什麼話題新鞋報到？入手一雙輕盈且舒適的鞋款是跑步時的最佳利器，ASICS將正式推出全新一代NOVABLAST 4彈力系列跑鞋；同時重量僅138克adidas史上最輕競速跑鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 1，台灣12/1限量投籤首發！

▲ASICS將於12／1 (五) 正式推出全新一代NOVABLAST 4彈力系列跑鞋，NT$4,580。（圖／品牌提供）

ASICS將於12／1 (五) 正式推出全新一代NOVABLAST 4彈力系列跑鞋，本次採用全新獨特幾何結構的FF BLAST+ ECO 科技中底，帶有強烈的辨識度和回彈腳感，大底則進化為蹦床式，搭配加深鞋底刻紋、加寬底台，加上AHAR低密度耐磨橡膠，都是為了提升運動時的穩定度和抓地力。鞋面採用輕盈高透氣的編織鞋面，外型設計靈感來自植物綻放的姿態，當中燕麥奶色遊走螢光蘋果綠，上腳效果亮眼，是跑者不可錯過的鞋款。

▲ADIZERO ADIOS PRO EVO 1， NT18,800。（圖／品牌提供）

adidas史上最輕競速跑鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 1在2023柏林馬拉松首次登板，全球首批僅發售521雙，台灣本次限量引進，預計於12／1至12／3開放線上登記。鞋款特色在於重量僅138克，將前掌上翹點移至中底的60%處，從而提高向前慣性和跑步效益，搭載經特殊設計的 LIGHTSTRIKE PRO 泡棉、LIGHTWEIGHT UPPER網狀鞋面，進一步帶來良好運動感受。