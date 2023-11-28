伊能靜分享「養生抗衰5個秘訣」　早晚一碗五黑粥養腎又養髮

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣逐漸變涼，進入了小雪以後，就是冬藏的日子，伊能靜在小紅書分享，這時候要把人的精氣神都藏在體內，以儲備迎接春天的來臨，冬藏最重要的就是袪濕養腎，聽聽她的養生秘訣，一起凍齡變漂亮。

伊能靜表示，此時可以從食補下手，建議多吃黑的東西，像是黑米、黑芝麻、黑木耳，也可以多吃蓮藕、紅薯、馬鈴薯、山藥等根莖類食物，可以增加免疫力和耐寒能力，另外適當吃一些溫補的食物顧氣，像是羊肉、牛肉、大棗、核桃、韭菜等。

駐顏有術的她也大方分享自己養生抗衰的5個小重點給大家：

#五黑粥

每天早上都煮黑五黑粥，材料為黑豆、黑芝麻、黑棗、黑枸杞、黑米，可以幫助養腎，黑色食物營養價值高，可以調節人體的生理功能，促進腸胃消化，不加冰糖或紅糖，直接加入膏方，早晚一碗可以養腎和養髮。

#泡腳

泡腳不只是能去腳底寒氣，也可以讓上熱下寒的體質獲得改善，微微出汗就很剛好，冬藏說的也包括身體不要大量耗費，天黑之後過度流汗和運動也要避免。

#足部按摩

冬天坐著多、活動少，容易造成下半身堵塞，多做足部按摩疏通，對身體有益。

#早睡晚起

最晚不要超過11點入睡，中午也要記得抽空午休20分鐘。

#保持心平氣和

少動氣、不發怒，越是冬季越是要把控情緒，用是適當的方式宣洩情緒，盡量高高興興。