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有新通知一定要點開？超準心理測驗　秒測你的「強迫症指數」

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記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝小紅書

每個人對於自己在意的事多少都會有點小堅持，但你會堅持到反覆確認一件事？或是只要有一個細節沒弄好，就一定要弄到你滿意為止？小心你可能「強迫症」上身了！最近《小紅書》上就有個超夯的心理測驗，從6個小問題就能測出你內心的強迫指數，快來看看你是隨心率性派還是超偏執的強迫症人。

Q1：這張圖中的4種標誌，哪個讓你最難受？

▲▼ 超準心測！秒測你的強迫症指數 。（圖／翻攝小紅書）

A.→2分
B.→1分
C.→4分
D.→3分

Q2：如果一定要從下面3家餐廳選一家吃飯時，你會傾向哪一家？

A.環境很差，但味道很好→2分
B.環境很好，但是很難吃→1分
C.環境一般，味道一般，服務很差→3分

Q3：平常都在哪買衣服？

A.在網路上隨便買→1分
B.在某些特定品牌的官網買→4分
C.到服裝量販店或批發市場買→2分
D.去購物中心或百貨公司買→3分

Q4：看到通訊軟體有紅色數字提醒，就一定要點開看？

A.有空才點開看→2分
B.懶得看→1分
C.受不了，看到了一定要點開→4分
D.看不到小紅點才不舒服→3分

Q5：走在有地磚的路上，會不自覺地去踩格子嗎？

A.總是會→4分
B.經常會→3分
C.偶爾會→2分
D.從來不會→1分

Q6：你覺得自己很難改掉一個習慣？

A.很難，做不到→3分
B.還好，堅持就可以→2分
C.很容易，輕鬆改掉→1分

＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

＊分割下為選項解析＊

＃6～11分：強迫症指數20%

得分在11分以內的你是屬於神經大條，無憂無慮的人。你幾乎沒有強迫症，這也讓你一直都生活得很自由自在、無拘無束，對別人的事情你很少會煩心，很對自己也比較寬容，是個相當會過生活的人。你向來不太會去思考那些繁複、複雜的事情，做事率性而為，不會讓自己被過多的煩惱束縛著。

＃12～17分：強迫症指數66%

你不常受到強迫症的影響，生活算是隨性的你平時很少看到強迫症的影子，看起來活得很輕鬆自在，但在一定條件下，你的強迫症就會發作。比如很愛乾淨的你看到自己家裡被弄得亂七八糟，這時候你的強迫症就會冒出頭，以克制不住的洪荒之力出現，不把家裡打掃乾淨絕不停止、絕不罷休。

＃18～22分：強迫症指數100%

得分落在這個範圍的你，是一點點差錯都不能忍受的人，你的強迫症已經到了很嚴重的地步。你是個非常負責任的人，做了承諾的事就不失信於人，你對自己有很高的要求，平時做事也習慣吹毛求疵、連細節也要追求完美，不允許自己出現一點失誤，雖然強迫症讓你養成了嚴謹細心的行事作風，但有時候也會因此給自己太大的壓力。 

►超準心測！第一眼看到人臉還是蝴蝶？測你的「真實個性」

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關鍵字：

心理測驗, 測試, 運勢, 強迫症, 強症, 偏執

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