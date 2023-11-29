把水果當正餐吃？5個「減重壞習慣」　小心不瘦反變胖

▲把水果當正餐吃，小心糖分攝取過高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

明明很努力減重，但卻怎麼也瘦不下來，會不會你以為很減脂的習慣都是讓你發胖的原因？盤點5件最容易搞錯的觀念，現在改還來得及。

#不吃晚餐

很多人減重習慣省略晚餐，但其實晚餐不吃會使熱量攝取減低，容易拉低身體基礎代謝，況且減重是一條漫長的道路，減重也不可能永遠不吃晚餐，只要恢復了晚餐就更容易讓體重反彈。

#把水果當飯吃

雖然說要多攝取蔬果來補充纖維質，但若是把水果當成正餐來吃，雖然熱量不高但是糖分卻超標，果糖攝取過多也會讓身體脂肪堆積，小心瘦身不成，反而變胖。

#不吃肉只吃菜

肉是優秀蛋白質的來源，若是肉類攝取不足，身體也會能量不足，久而久之會拉低身體的代謝力，反而讓體重停滯，降不下來。

#依賴零卡可樂

別以為喝零卡可樂就不會發胖，雖說是零卡，但其實內含多種添加劑，偶爾喝沒問題，但如果把它當水喝就容易增加變胖機率，因為喝下會讓人食慾大開，反而想吃更多。

#只運動但不控制吃

人家說三分練七分吃，想控制體重，飲食其實才是關鍵，運動後身體的皮質醇會上升，讓人更想吃東西，如果因為有運動就放開來吃，就容易成為發胖的原因。

#過度節食

節食對減重有立竿見影的效果，但是若是過度節食，反而不利於身體代謝，當代謝力變差，很容易就變成喝水都會胖的體質，想要瘦身，重點是改變飲食結構，挑對食物，絕不是過度節食，因為節食是沒辦法長久的。