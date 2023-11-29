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吃對油反而瘦！營養師曝「5種優質脂肪食物」　降血脂還抗發炎

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▲▼ 越吃越瘦！營養師曝5種優質脂肪食物 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師推薦5種優質脂肪食物，能滿足秋冬營養需求又不用擔心發胖。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

天氣一冷就讓人食慾大開，你是不是也忍不住開起狂吃模式，炸雞、蛋糕、甜飲隨意狂吃？小心現在開心暖過冬，但到春天就會胖到哭！營養師毛蕾就表示選對優質脂肪，才能讓你吃不胖又可以暖過冬。她就分享5種優質脂肪食物，能滿足秋冬營養需求，對改善血脂、降低慢性發炎等都很有益。

▲▼ 越吃越瘦！營養師曝5種優質脂肪食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃深海魚類

深海魚類富含Omega-3不飽和脂肪酸，特別是DHA在維護眼睛健康和促進胎兒大腦發育方面有著重要的作用，與EPA一樣，都能降血脂、預防動脈粥狀硬化等心血管疾病。

像是鮭魚就是富含Omega-3不飽和脂肪酸的「大戶」，每100g鮭魚中含有高達944mg的DHA和1010mg的EPA。除了鮭魚，也可以多選擇帶魚和鱸魚，每100g帶魚中含有648mg的DHA和108mg的EPA；而100g鱸魚中含有585mg的DHA和168mg的EPA。這些魚類每周吃2～3次，基本上就能滿足推薦攝取量了。

＃橄欖油／山茶油

烹飪油的部分，除了著名的健康飲食模式「地中海飲食」中常用到的橄欖油，營養師建議也可選擇有機山茶油。這兩種油都富含油酸，屬於Omega-9單不飽和脂肪酸，對於改善血脂、降低慢性發炎、降低氧化應激水平及預防心血管疾病等都很有好處。

＃亞麻籽油

做涼拌菜的話，營養師推薦可選擇亞麻籽油，富含α-亞麻酸，在人體內經過代謝可以部分轉化為EPA和DHA。

▲▼ 越吃越瘦！營養師曝5種優質脂肪食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃混合原味堅果

另一個獲得α-亞麻酸的來源，就是每天吃一小把堅果，建議選擇原味堅果，而不是奶油和糖調味過的堅果。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 優質脂肪, 飲食, 食物, 降血脂

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