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6款聖誕「交換禮物」太搞怪！健身狂最愛啞鈴皂、傲嬌小貓收到秒開心

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實習記者施至真／綜合報導

聖誕節你也有計劃和同學、同事、朋友玩交換禮物嗎？思考交換禮物要送什麼，是最燒腦的事，今天整理6款搞怪又實用的禮物，像是搞怪啞鈴皂、老人的聖襪香氛、鬧脾氣小貓抱枕，讓你的禮物成為全場最吸睛的焦點，為平凡的生活增添一些樂趣！

＃老人的聖襪 | 怪奇氣味大豆香氛蠟燭

想要送上令人難忘的聖誕禮物，首選絕對是「老人的聖襪香氛蠟燭」，這款由香港設計師品牌The Wax Can推出的蠟燭，除了還原臭襪子的味道，還加上聖誕老人剛剛從煙囪爬出來的新鮮煙熏味，買過的網友分享聖誕節的地獄禮物送這款就對啦！

▲聖誕禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲地獄禮物首選老人的聖襪香氛蠟燭。（圖／Pinkoi提供，下同）

＃日式蛋包飯筆袋

蛋包飯變成收納筆袋上桌啦！底部的番茄炒飯選用絨毛材質逼真重現；將中間的拉鍊拉開，就像日式蛋包飯上層軟滑的半熟蛋被餐刀劃開一般，實在太可愛啦。容量可以放下至少5隻筆，毛茸茸的手感非常療癒，絕對能溫暖你和朋友整個冬天。

▲聖誕禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲日式蛋包飯筆袋可愛爆擊。

＃身體健康啞鈴皂

超萌的「身體健康啞鈴皂」，讓你的健身狂朋友，邊洗澡也能邊練肌肉！隨著啞鈴逐漸使用、消耗，洗到最後還會出現驚喜，最後讓你得到一個指尖大小的迷你啞鈴吊飾，幽默、有趣、又實用。

▲聖誕禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲健身狂可以邊洗澡邊健身。

＃牙齒擴香石

還記得小時候向牙仙許願金幣的故事嗎？有別以往質感或可愛的擴香石，這次以一顆巨大牙齒的形象出現在大家面前，有點新奇卻很特別，滴上精油療癒又紓壓。聖誕節收到一顆大牙齒，就像是對牙仙許願，忽然被放大好幾倍，希望收到的朋友能賺大錢！

▲聖誕禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲牙齒擴香石造型搞怪，讓人會心一笑。

＃鬧脾氣小貓背影抱枕

貓奴的最愛來了！仿真的貓貓背影抱枕，就像一隻正在鬧脾氣、背對著主人的貓咪，傲嬌卻可愛度爆表，靠在它身上，彷彿也在幫你舒緩壓力，送禮自用都超級療癒。

▲聖誕禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲貓奴最愛鬧脾氣小貓背影抱枕。（圖／翻攝窩在家官網，下同）

＃抱富發財創意雙用抱枕毯

紅綠配色超級應景聖誕節！抱枕上印著大大的「發、財」字樣，打開拉鍊一秒變成柔軟的毯子，追劇、聊天、打麻將都可以用超紓壓，一路用到過年也適合！

▲聖誕禮物。（圖／Pinkoi提供）

▲抱富發財創意雙用抱枕毯兩用超方便。

關鍵字：

Pinkoi, 聖誕禮物, 交換禮物, 搞怪禮物

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