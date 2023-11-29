「雷神索爾」百萬AP金錶讓錶迷忌妒　設計師聯名款超難搶

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃擁抱英國賽車手漢米爾頓，亮出手腕上的AP金錶。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

2023 F1阿布達比大獎賽日前圓滿落幕，場內賽車刺激精彩，場外觀賽的巨星名流也很吸睛，男星「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）即為焦點之一，見到英國賽車好手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton），立刻獻上熱情擁抱，也亮出他手上的百萬AP（Audemars Piguet，愛彼）金錶，是AP與法國品牌Givenchy創意總監、同時擁有個人品牌1017 ALYX 9SM的美國設計師Matthew Williams聯名錶。

▲克里斯漢斯沃戴的AP與Matthew Williams聯名計時碼錶。（圖／AP提供）

AP熱門的Royal Oak皇家橡樹系列錶款本來就一錶難求，特殊版本更是炙手可熱，「雷神索爾」克里斯漢斯沃所戴的設計師Matthew Williams聯名計時碼錶，正是收藏家們的矚目之作。8月時AP發表5款Matthew Williams聯名錶，以極簡風與純色調設計為主軸，打造錶徑37毫米18K金Royal Oak皇家橡樹系列自動上鍊腕錶、41毫米計時碼錶，以及18K白金Royal Oak Offshore皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶 42 毫米18K白金與18K金款，有趣的是計時盤全消失無蹤，只在3、6和9時位置留下三根指針旋轉指示，「1017 ALYX 9SM」字樣則設於6時方向。

▲效力於賓士車隊的英國籍賽車手喬治羅素戴著IWC領獎。（圖／IWC提供，以下同）





▲IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬追針計時腕錶，507,000元。

而在F1阿布達比大獎賽奪得季軍的Mercedes-AMG馬石油一級方程式車隊的英國籍車手喬治羅素（George Russell），領獎時則戴著IWC飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬追針計時腕錶，追針計時可實現分段計時，加上帥氣外型而受這位IWC品牌大使青睞。